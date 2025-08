Justiça condena Tesla a indenizar US$ 240 mi por acidente na Flórida

A Tesla acabou de levar um grande golpe na Justiça de Miami, sendo condenada a pagar cerca de US$ 240 milhões (o que dá mais ou menos R$ 1,3 bilhão) por um trágico acidente envolvendo seu sistema Autopilot. Essa decisão veio após um intenso julgamento de três semanas e foi amplamente divulgada. Vale destacar que a montadora já anunciou que vai recorrer da sentença.

O incidente ocorreu em Key Largo, na Flórida, em 2019. O motorista, George McGee, estava distraído tentando pegar o celular que caiu e então perdeu o controle do Tesla Model Y. Com o piloto automático ativado, o carro acelerou para cerca de 100 km/h e colidiu com um veículo que estava parado. Se você já pegou um trânsito pesado ou ficou sem saber o que fazer em uma situação crítica, dá para imaginar como a distração pode custar caro.

Infelizmente, durante essa batida, Naibel Benavides, uma jovem de 22 anos que estava perto do carro atingido, não sobreviveu. Seu namorado, Dillon Angulo, ficou gravemente ferido, sofrendo fraturas e um traumatismo craniano. Curiosamente, McGee saiu praticamente ileso.

A defesa da Tesla argumenta que a culpa é completamente do motorista, afirmando que ele ignorou os avisos do Autopilot e manteve o pé no acelerador. Essa realidade levanta um debate importante: até que ponto a tecnologia deve ser responsabilizada quando o motorista não age adequadamente? É complicado, né?

Esse caso não é isolado. A montadora já enfrenta outros processos relacionados a falhas e ao mau uso do sistema. Para piorar, a Tesla também está sendo investigada na Califórnia por possíveis propagandas enganosas sobre as capacidades do seu piloto automático. A discussão sobre direção autônoma está mais quente do que nunca e, enquanto isso, a marca tenta encontrar seu lugar em um mercado competitivo.

Com esse escândalo, a Tesla pode ter que lidar com uma avalanche de novas ações judiciais envolvendo o Autopilot, um recurso essencial na estratégia da empresa para reverter a queda de vendas. Entre uma polêmica e outra, a montadora ainda avança em sua produção na China, atingindo a marca de 1.000 unidades do Megapack. Então, fiquem atentos, pois as coisas estão mudando rápido!