Navalha na carne é remontada com enfoque na violência de gênero

Atriz Retorna ao Palco com Clássico do Teatro Brasileiro

Onze anos após sua primeira apresentação, a atriz Bárbara Salomé retorna ao teatro interpretando Neuza Sueli na nova montagem de Navalha na Carne, uma obra icônica escrita por Plínio Marcos em 1967. A peça está em cartaz todas as terças-feiras do mês de agosto no Teatro Manás Laboratório, localizado em São Paulo. A trama explora temas de violências estruturais e marginalizações que ainda afetam a sociedade brasileira.

Em entrevista, Bárbara comentou sobre a experiência de retomar a personagem após quase uma década. “Fizemos a peça pela primeira vez em 2014. Agora, estamos trazendo uma nova leitura do texto, e está sendo uma experiência incrível”, destacou. A nova montagem é dirigida por Fernando Aveiro e celebra os 90 anos do autor, que faleceu em 1999.

A atriz também apontou que a nova encenação possui um enfoque mais psicológico em comparação à versão anterior. “O olhar do diretor traz um tom poético e até mítico à história. Reduzimos a violência física e a trabalhamos de uma forma mais psicológica”, explicou Bárbara.

Com a maturidade adquirida ao longo dos anos, a artista sente que trouxe novas nuances para a personagem Neuza Sueli. “Quando fiz a peça em 2014, eu tinha 30 anos; agora, com 41, acredito que conseguimos acrescentar mais profundidade aos personagens, tornando-os mais próximos de nós”, disse.

Questões de Gênero

A reflexão sobre a violência de gênero também evoluiu desde a primeira apresentação da peça. “Em 2014, o tema não era tão abordado como é hoje. Recentemente, fiquei impactada com um caso de agressão em que uma mulher recebeu 61 socos. Ela passou por uma cirurgia de reconstrução facial recentemente”, mencionou Bárbara, referindo-se ao caso de Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, agredida pelo namorado em Natal, Rio Grande do Norte.

“Acho que hoje temos uma maior conscientização sobre a violência de gênero. Neuza Sueli retrata essa violência psicológica que atinge as mulheres de forma muito intensa”, acrescentou.

A personagem também reflete sobre etarismo e solidão feminina. Salomé destacou como o cafetão Varro utiliza a idade de Neuza para convencê-la de que não conseguirá escapar de sua situação: “Ele diz: ‘Você está velha, ninguém mais vai te querer’. Palavras como essas ecoam em discursos de homens que pregam o ódio às mulheres. A solidão é uma arma usada contra elas”, comentou a atriz.

Teatro Independente

Performar a personagem vem com seus desafios emocionais, dado que a peça é apresentada em um formato que aproxima os atores do público. “Estamos em um espaço que parece misturar teatro e cinema, e isso traz uma grande intensidade à performance”, afirmou Bárbara.

Ela também compartilhou as dificuldades enfrentadas pelo teatro independente no país. “Estamos conduzindo essa temporada de forma totalmente independente, contando muito com divulgação boca a boca para ajudar a cobrir os custos. É uma luta constante, pois há poucos incentivos do governo”, ressaltou.

Informações sobre a Peça

Peça: Navalha na Carne