Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 85 milhões

A Caixa Econômica Federal realizará neste sábado, dia 2, o sorteio do concurso 2.896 da Mega-Sena, que acumula um prêmio de R$ 85 milhões. Os apostadores têm até as 18h no horário de Mato Grosso do Sul para registrar suas apostas, que podem ser feitas em casas lotéricas ou diretamente pelo site da Caixa.

Para participar, é necessário fazer uma aposta mínima de R$ 6, escolhendo seis números entre os 60 disponíveis. As apostas podem ser realizadas presencialmente em locais autorizados ou online, através do portal da Caixa. Para apostar pela internet, o interessado deve ser maior de 18 anos, ter um cadastro ativo e um cartão de crédito válido.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre às 20h. É importante destacar que a chance de ganhar com uma aposta mínima é de 1 em 50.063.860. Para aqueles que desejam aumentar suas chances, é possível apostar até 15 números, o que eleva o custo da aposta para R$ 22.522,50, reduzindo a probabilidade de acerto para 1 em 10.003.

Fazer uma aposta online é simples. O jogador precisa acessar o site da Caixa, selecionar os números que deseja e concluir o pagamento. O sistema aceita operações por meio de cartão de crédito, e a confirmação da aposta ocorre imediatamente após a transação.

Para ficar sempre atualizado com as principais notícias do Estado, é possível baixar o aplicativo de notícias e seguir as redes sociais disponíveis.