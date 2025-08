Chery iCAR V27 revelado em Dubai, lançamento previsto para 2025

A Chery acaba de desembarcar em Dubai com um lançamento que promete agitar o mercado: o novo iCAR V27. Esse SUV médio-grande é a grande estrela da linha iCAR, trazendo tudo que um verdadeiro off-roader precisa. Para quem está curioso, a pré-venda na China deve rolar no final de 2025, com preços que giram entre 200 mil e 250 mil yuans, ou algo em torno de 28 a 35 mil dólares.

Se você é fã de SUVs imponentes, prepare-se, porque o V27 não passa despercebido. Com quase 5 metros de comprimento, ele se coloca na mesma liga de monstros como o Mercedes-Benz Classe G e o Land Rover Defender 110. Se você já dirigiu um SUV desse porte, sabe como a presença na estrada faz diferença.

Design que Impressiona

O visual do V27 segue a tendência de SUVs quadrados e robustos. Na frente, ele se destaca com uma grade em dois tons e barras largas, além de faróis ovais de LED. O para-choque frontal é bem firme, ideal para quem adora encarar uma trilha. A altura do para-choque também é um ponto positivo, ajudando a passar por obstáculos sem preocupação.

Performance Híbrida

Agora, vamos falar do que realmente importa: o que está sob o capô. O V27 combina um motor 1.5 turbo a gasolina com uma motorização elétrica, formando um sistema híbrido de autonomia estendida. Espere encontrar versões de tração traseira e 4×4, com a mais potente chegando a impressionantes 449 cv. E, se você adora um modo totalmente elétrico, vai curtir saber que a autonomia no ciclo chinês é de até 200 km!

Detalhes de Estilo

Dando uma volta ao redor do V27, você vai notar as linhas retas e as rodas de cinco raios que trazem um toque esportivo. Os arcos de roda bem destacados e as maçanetas tradicionais completam o visual. Um teto solar panorâmico dividido também faz a diferença, trazendo um ar de sofisticação.

Traseira que Conquista

Na traseira, a Chery apostou em lanternas verticais e uma tampa que abre para o lado, com um estepe pendurado externamente, um estilo que muitos amantes de SUVs clássicos vão adorar. O para-choque traseiro e o spoiler também ressaltam o lado aventureiro do V27, ideal para quem não resiste a uma jornada fora de estrada.

Assim, o novo Chery iCAR V27 chega como uma ótima opção para quem busca um SUV robusto, com tecnologia avançada e um design que não passa despercebido nas ruas. Se você é do tipo que adora explorar novos terrenos ou simplesmente se sente mais à vontade ao volante de um carro forte, esse modelo certamente vale a pena ficar de olho!