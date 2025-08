Alexandre Frota rejeita convite do MasterChef Celebridades

Alexandre Frota, ator e ex-deputado, anunciou que recebeu um convite para participar da próxima edição do reality show culinário MasterChef Celebridades, transmitido pela Band. No entanto, ele decidiu recusar a proposta após sentir que não foi devidamente valorizado nas negociações.

Frota revelou que se sentiu insatisfeito com o cachê oferecido, que considerou baixo. Além disso, destacou que a abordagem da produção não correspondeu às suas expectativas de um projeto profissional. Segundo ele, a direção do programa não quis se reunir diretamente com ele, preferindo que os detalhes fossem tratados apenas com a equipe de produção. Frota considerou essa falta de diálogo uma desconsideração à sua trajetória na televisão.

“Recebi o convite, mas não fechei o contrato. A direção não quis fazer uma reunião comigo. Queriam que eu resolvesse tudo diretamente com a produção. Achei que isso é algo que se faz com quem está começando e não tem história na TV. Comigo não funciona assim”, disse.

Ele enfatizou a importância de dialogar diretamente com os responsáveis pelo programa, o que, para ele, é uma questão de respeito e profissionalismo. “Gosto de me informar, tirar dúvidas e conversar com quem vai dirigir o projeto. Produção é produção, e direção é direção”, acrescentou.

Apesar da decisão de não participar, Frota elogiou o formato do MasterChef Celebridades e desejou sucesso à equipe do programa. “Adoro esse projeto, mas achei melhor não prosseguir com as conversas. Agradeço o convite e desejo sorte à atração”, afirmou.

Atualmente, a Band ainda não divulgou a lista oficial dos participantes nem a data de estreia da nova temporada, que está programada para outubro. O MasterChef Celebridades é uma edição especial focada em celebridades, baseada no formato criado por Franc Roddam. A produção é realizada pela Endemol Shine Brasil, em parceria com a Band e o Discovery Home & Health. Os novos episódios vão ao ar às terças-feiras, às 22h30, com reprises aos domingos, às 16h.