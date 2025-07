Rodrigo Faro confirma participação na Dança dos Famosos 2025

A Rede Globo anunciou recentemente que Rodrigo Faro participará da nova temporada do popular quadro “Dança dos Famosos”, que é exibido no programa “Domingão com Huck”. Essa edição especial celebra os 20 anos do quadro e estreia no dia 3 de agosto. Faro, que é um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, fez história durante anos na Record e agora terá uma participação especial na emissora concorrente.

Faro assinou contrato com a Globo no dia 29 de julho, após um convite pessoal de Luciano Huck, que queria o apresentador como um dos destaques nesta nova fase do programa. Ele já começou a ensaiar e promete se entregar completamente ao desafio, trazendo seu carisma e presença de palco.

Embora haja diversas movimentações nos bastidores, a Globo optou por manter a tradição de revelar oficialmente os nomes dos participantes apenas durante a estreia ao vivo do programa.

A nova temporada do Dança dos Famosos contará com um elenco diversificado, reunindo celebridades de várias áreas da mídia, com ênfase em engajamento digital e representatividade. Até o momento, estão confirmados os seguintes nomes:

– Cátia Fonseca, apresentadora do “Melhor da Tarde” da Band

– Duda Santos, atriz que vem ganhando destaque nas novelas da Globo

– Nicole Bahls, influenciadora e ex-integrante do programa Pânico

Além disso, atores como David Júnior e Allan Souza Lima, que participaram recentemente da novela “Mania de Você”, estão em negociações para se juntar ao elenco.

A Globo busca selecionar personalidades que tenham bom apelo nas redes sociais, com o intuito de atrair públicos variados e garantir que o programa permaneça entre os mais assistidos aos domingos.

Uma novidade importante na edição de 2025 é a entrada do carnavalesco Milton Cunha no júri técnico. Sua experiência é conhecida das transmissões do Carnaval, onde realiza análises técnicas emocionadas. Milton se juntará a outros jurados, como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, trazendo um olhar aprofundado sobre expressão corporal e performance artística.

A equipe do “Domingão com Huck” está finalizando os preparativos para escolher os 16 participantes da nova temporada. O objetivo é criar uma narrativa de superação e transformação pessoal, proporcionando momentos emocionantes e performances ao vivo que ressoem com o público.

Com essa proposta, a Globo pretende consolidar o “Dança dos Famosos” como uma das atrações mais queridas da televisão aberta, combinando entretenimento, competição saudável e histórias inspiradoras, com um forte engajamento nas redes sociais.