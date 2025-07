Nissan Sentra com descontos de até R$ 27,9 mil para CNPJ

Durante o mês de julho, a Nissan decidiu abrir as portas para empresas e produtores rurais com ofertas super atraentes para quem quer comprar o Sentra através de vendas diretas. E o melhor: essa oportunidade vale em todo o Brasil, mas fique ligado, pois são apenas 50 unidades disponíveis!

Se você estiver pensando na versão Advance 2.0 CVT, que normalmente custa R$ 171.890, com essa promoção o preço cai para R$ 143.990. Isso representa um generoso desconto de R$ 27.900! Agora, se você quiser a top de linha, a Exclusive 2.0 CVT com interior Premium sai de R$ 195.890 por R$ 171.990, ou seja, uma redução de R$ 23.900. Difícil resistir a esses preços, não é?

Para quem está a fim de conhecer melhor, é só procurar uma concessionária Nissan. Os vendedores estão prontos para explicar tudo sobre essa modalidade de compra, como funciona na prática e quais são os requisitos e documentos necessários. Além disso, eles ajudam com prazos e possibilidades de pagamento.

Uma das coisas mais interessantes deste modelo é que todas as versões vêm equipadas com um motor 2.0 aspirado. Ele entrega 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. Com essa configuração, você consegue fazer de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Ideal para quem adora uma aceleração responsiva no dia a dia, especialmente se você pega cidade e estrada.

De acordo com os dados da Fenabrave, o Nissan Sentra teve 2.515 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. Para dar uma ideia de como o mercado está, o Toyota Corolla segue na liderança com 18.399 carros emplacados e o BYD King aparece em terceiro, com 6.257 unidades.

Falando sobre equipamentos, a versão Advance já oferece um bom pacote. Você encontra aletas atrás do volante para troca de marchas, alerta de colisão frontal com assistente de frenagem, ar-condicionado digital de duas zonas, piloto automático e ajuste elétrico do banco do motorista. Tudo isso deixa a experiência de dirigir mais confortável e segura.

Se você for para a configuração Exclusive, as novidades aumentam. O interior ganha um toque mais sofisticado com acabamentos premium, um teto solar incrível e uma câmera de 360° para facilitar as manobras. Além disso, conta com alerta de ponto cego e rodas de liga leve de 17 polegadas. Um verdadeiro sonho para quem passa horas na estrada!

No fim das contas, com tanta tecnologia e conforto, quem não gostaria de embarcar em uma boa aventura a bordo do Sentra? É um carro que combina praticidade e elegância, ideal para o dia a dia ou uma viagem mais longa.