Jeep Compass atinge marca de 500 mil unidades produzidas no Brasil

Lançado mundialmente em 2006, o Jeep Compass vem se destacando na estrada, especialmente após iniciar sua produção no Brasil em 2016. Recentemente, a montadora comemorou a marca de meio milhão de unidades fabricadas aqui. E não é só para o mercado local que o Compass faz sucesso; a fábrica em Goiana, Pernambuco, também exporta o modelo para diversos países da América Latina.

Quando a primeira geração do Compass desembarcou no Brasil, ainda durante a união entre Daimler e Chrysler, muitos o viam com certo receio. O visual não empolgou e, com desempenho tímido, o modelo ganhou a fama de “patinho feio” da linha Jeep. Entre 2013 e 2016, apenas 1.892 unidades foram emplacadas. Quem dirige com frequência sabe que a aparência do carro pode fazer toda a diferença na hora de causar boa impressão.

A segunda geração chegou com uma proposta totalmente diferente. Desenvolvida para o mercado global, foi lançada em novembro de 2016. No seu primeiro mês, emplacou mais de 2.500 unidades. Com versões que vão do motor 2.0 aspirado até motor turbodiesel e 4×4, o Compass se posicionou rapidamente como líder entre os SUVs médios, uma posição que manteve até 2025.

Em 2021, o Compass passou por sua primeira reestilização. Com um olhar mais moderno, o SUV ganhou um novo interior, com direito a um painel digital de 10,2” e central multimídia flutuante. O motor aspirado foi substituído pelo 1.3 turbo T270, que entrega até 185 cv e 27,5 kgfm de torque, sempre aliado a um câmbio automático de seis marchas. Se você já encarou o trânsito de uma grande cidade, sabe como um câmbio responsivo é vital para conseguir uma dirigibilidade tranquila.

No ano passado, ganhamos a versão híbrida plug-in 4xe, importada da Europa. Essa configuração combina o motor 1.3 turbo com um motor elétrico de 60 cv, podendo gerar até 240 cv juntos. Essa mistura de tecnologia reafirma como o Compass está sempre se reinventando.

E as novidades não param por aí! Em 2024, ele foi atualizado novamente, agora contando com um motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane-4, com 272 cv e 40,8 kgfm de torque, além de caixa automática de nove marchas e tração integral. Essa motorização acabou substituindo as opções a diesel, que estão disponíveis agora apenas no modelão Commander.

Atualmente, o Compass é oferecido em sete versões, começando pela mais básica, chamada Sport, a partir de R$ 193.490. Já o topo de linha, a Série S 4xe PHEV, tem preço de R$ 347.300. Ah, e para aqueles que se preocupam, a Jeep oferece cinco anos de garantia para o modelo. Se você é fã de SUVs e aprecia tecnologia, esse é um carro que merece uma olhada mais atenta.