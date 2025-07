Nissan Kicks 2026 oferece descontos de até R$ 19.010 para CNPJ

O novo Nissan Kicks 2026 já está nas lojas, e para quem tem um CNPJ, as vendas diretas são uma ótima oportunidade. Desde julho, empresas e produtores rurais podem aproveitar condições especiais para garantir esse SUV. Com quatro versões disponíveis, os preços vão de R$ 159.990 até R$ 199.000.

Se você está de olho na versão de entrada, a Sense 1.0T AT sai por R$ 164.990, mas para quem é empresa, o preço reduz para apenas R$ 148.990 — uma bela economia de R$ 16 mil. A Advance 1.0T AT, por sua vez, custa R$ 175.990 no varejo, mas para compradores com CNPJ, o valor é R$ 158.990, com um desconto de R$ 17 mil. São oportunidades que fazem a diferença, especialmente quando se pensa em uma frota nova.

Para quem busca algo mais completo, a versão Exclusive 1.0T AT custa R$ 182.490, podendo ser adquirida por R$ 164.990 nas vendas diretas — um desconto excelente de R$ 17.500. Já a versão topo de linha, a Platinum 1.0T AT, que tem valor sugerido de R$ 199.000, pode ser comprada por R$ 179.990, economizando R$ 19.010. Com preços desses, fica difícil não considerar!

Até o dia 29 de julho, o Kicks registrou 5.667 emplacamentos, um aumento de 82,9% em comparação ao mês anterior. Mas não se engane, o Volkswagen T-Cross continua sendo o líder no segmento de SUVs, com 8.254 unidades vendidas. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross vêm logo em seguida, mostrando que o mercado está bastante competitivo.

Falando um pouco das novidades, o Nissan Kicks 2026 vem com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, produzindo até 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina. O câmbio automático de seis marchas promete um desempenho mais ágil, bem legal para quem precisa de resposta rápida no trânsito.

O SUV cresceu, viu? Agora são 4,36 metros de comprimento e todo esse espaço se reflete no conforto: o porta-malas tem 470 litros de capacidade, um dos maiores da categoria. Se você costuma viajar, imagina a quantidade de bagagem que cabe aí!

No design, a nova geração ficou mais atraente, com linhas elegantes e faróis de LED que dão um ar moderno. As rodas agora podem chegar a 19 polegadas, além das lanternas traseiras unidas por uma faixa escura, trazendo um toque sofisticado ao visual.

Assim, o Nissan Kicks 2026 traz um conjunto que combina economia, espaço e estilo. E com as promoções para CNPJ, fica ainda mais tentador. Para quem busca um SUV versátil e bonito, vale a pena colocar o Kicks na lista!