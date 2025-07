Jeep Compass 2026 tem preços até R$ 20 mil mais baixos

A Jeep está lançando a nova linha Compass 2026 e, adivinha? Eles deram uma bela ajustada nos preços! O SUV que já conquistou mais de 500 mil corações — e rodas — no Brasil, agora vem com descontos que podem chegar até R$ 20 mil dependendo da versão, o que é uma ótima notícia para quem sonha em ter esse carro na garagem.

Vamos começar pelo modelo de entrada, o Sport, que agora está custando R$ 169.990, uma redução de R$ 20 mil. E o que ele oferece? Bastante coisa boa! Tem uma central multimídia de 8,4”, faróis full LED que iluminam a estrada numa boa, ar-condicionado dual zone, rodas de liga leve de 18” e um painel de instrumentos de 7”. E se você gosta de personalizar, pode escolher entre três pacotes opcionais: Exclusive, Tech e Premium. Esses pacotes trazem coisas como bancos de couro e um painel digital de 10,25” — tudo para deixar seu passeio ainda mais sofisticado.

A versão intermediária, Longitude, também recebeu boas novidades. Com motor 1.3 Turbo Flex de 185 cv e câmbio automático, agora custa R$ 192.990, após uma redução de R$ 19 mil. E para quem curte tecnologia, vem com um carregador de celular por indução e um pacote completo de assistência à condução, com recursos como alerta de colisão e até frenagem automática. Já pensou como isso pode tornar suas viagens mais seguras?

Agora, se você está pensando em algo mais robusto, a versão Série S é a escolha. Com motor 1.3, câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira, ela vem equipada com um teto solar panorâmico, bancos elétricos e um porta-malas com abertura por sensor. O preço agora é R$ 236.990, com uma redução de R$ 15 mil. E quem não gosta de simplicidade na hora de carregar as compras ou as malas?

Para quem não se contenta com menos, a Compass Blackhawk é a topo de linha. Ela traz um potente motor Hurricane 2.0 turbo a gasolina com impressionantes 272 cv e 40,8 kgfm de torque. Com tração 4×4, câmbio automático de 9 marchas e rodas de 19”, essa belezura está com desconto de R$ 16.500, passando a custar R$ 279.990. E, convenhamos, esse carro é um verdadeiro convite para pegar a estrada e aproveitar cada momento.

Vale lembrar que toda a linha Compass 2026 é produzida aqui no Brasil, acompanhada de cinco anos de garantia. E se você estava de olho em algumas versões que saíram de linha, como a Limited e a Overland, é bom ficar atento, porque elas não estão mais disponíveis.

Agora, é hora de pensar: qual Compass combina mais com o seu estilo de vida? Com tantas opções e preços ajustados, ficou mais fácil abrir as portas e dar aquela volta pela cidade ou pela estrada.