Record apresenta nova edição do “Acerte ou Caia!” com 11 famosos

Neste domingo, 4 de agosto, às 15h45, a RECORD apresenta uma nova edição do programa “Acerte ou Caia!”, que tem Tom Cavalcante como apresentador. O game show promete muito entretenimento com a participação de 11 celebridades que enfrentam perguntas de conhecimento geral. Os participantes devem estar atentos, pois a eliminação pode acontecer a qualquer momento, com a ameaça de cair em um buraco no palco. Em disputa, o prêmio pode chegar até R$ 300 mil.

Participantes da Edição

O elenco desta edição conta com nomes conhecidos. Lumena Aleluia, psicóloga e ex-participante do Big Brother Brasil, irá competir ao lado das atrizes Babi Xavier e Adriana Ferrari. O influenciador digital Daniel Saullo, o comediante Bolachinha e a influenciadora Tatiane Melo também fazem parte do time.

No cenário musical, a cantora Márcia Freire, o vocalista do grupo Doce Encontro, Eder Miguel, e a dupla sertaneja Marlon e Maicon, que competem separadamente, também estarão presentes. O cantor e compositor Vinícius D’Black completará o time de competidores que terão que mostrar seus conhecimentos.

Informações sobre o Programa

“Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish Brasil e dirigido por David Feldon. O programa vai ao ar todos os domingos, e os episódios estão disponíveis na íntegra na plataforma de streaming PlayPlus, que é oficial da RECORD.

Resumo da Programação

Fique ligado para não perder essa emocionante disputa entre as celebridades!