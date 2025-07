Detran-SP adota autorização eletrônica para emplacamento

O Detran de São Paulo trouxe uma novidade que vai impactar a vida dos motoristas a partir de 1º de agosto de 2025. Daqui pra frente, antes de fazer uma nova placa para o seu carro, seja por compra de veículo novo, troca devido a roubo ou danos, ou até mudança de município, será preciso emitir uma autorização específica.

Essa Autorização Eletrônica para Estampagem de Placas (AEPIV) terá que ser solicitada diretamente no site do Detran-SP ou em uma de suas unidades de atendimento. Para quem já está se perguntando, a taxa para o documento será de R$ 37,02. Depois de garantir essa autorização, aí sim você poderá procurar uma empresa autorizada para confeccionar a sua placa, aquele toque final no visual do seu carro!

Antigamente, tudo era mais simples porque o pagamento da taxa e a confecção da placa aconteciam de uma vez só. Mas agora, os custos ficam separados: primeiro paga a taxa ao Detran e depois o valor da placa na empresa. E atenção, a instalação da placa fica por conta do proprietário. Você pode colocar a placa por conta própria ou pedir ajuda a alguém, sem precisar agendar horário.

Essa mudança não é só para complicar a vida do motorista, viu? O Detran-SP acredita que vai trazer mais transparência e ajudar a coibir preços abusivos. Com a AEPIV, ficará mais fácil acompanhar todo o processo, desde a autorização até a instalação final da placa. Se você já pegou uma estrada e teve que trocar a placa, sabe bem como funciona essa rotina.

Além disso, o novo sistema deve ajudar a reduzir fraudes no emplacamento, tornando o controle mais rigoroso e oferecendo mais segurança para todos. Um ponto importante: rodar sem placa, com a placa danificada ou ilegível não é brincadeira. Isso é considerado uma infração gravíssima, que pode render uma multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH e podendo até levar à apreensão do veículo. Isso ninguém quer, né?

Portanto, fique atento às mudanças e não deixe de emitir sua autorização na data certa!