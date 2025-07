GAC lança concorrente para T-Cross e Creta com motor turbo

A GAC, fabricante chinesa que desembarcou recentemente no Brasil, tem planos ousados para o futuro. Embora ainda esteja se estabelecendo por aqui, já está se preparando para lançar um SUV compacto a combustão, ideal para competir com gigantes como VW T-Cross e Hyundai Creta. E, como diria o bom brasileiro, é "de olho na concorrência"! Um flagra inédito do modelo aconteceu nas movimentadas ruas de São Paulo.

Esse novo SUV, batizado de GS3, apareceu disfarçado, com os emblemas da marca cobertos e uma placa verde — sinal de que está em fase de testes de homologação. Como é um carro a combustão, precisa passar por uma série de validações mais rigorosas do que os modelos elétricos que a GAC já traz para o mercado.

Um dos detalhes que impressiona logo de cara é o tamanho. Com 4,41 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,65 metros, o GS3 é um pouco maior que concorrentes diretos como o Creta, T-Cross e até o HR-V. Por dentro, o estilo asiático brilha, com telas digitais super modernas que integram o painel de instrumentos e a central multimídia. O acabamento é bem caprichado, com detalhes que transmitem um toque de sofisticação.

Sob o capô, o GS3 revela o seu verdadeiro charme. Equipado com um motor 1.5 turbo, conhecido como Megawave Power Engine, ele entrega nada menos que 177 cv a 5.500 rpm e um torque de 27,5 kgfm entre 1.400 e 4.500 rpm. A transmissão é automatizada, com sete marchas e dupla embreagem, o que promete uma condução ágil, ideal para quem gosta de uma tocada mais esportiva no dia a dia.

Falando em segurança, o GS3 não decepciona. Ele conquistou a nota máxima de 5 estrelas no ASEAN NCAP, com 58,9% da sua estrutura feita de aço de alta resistência e equipado com seis airbags e controle eletrônico de estabilidade. Para quem exige um mínimo de segurança ao dirigir, essas credenciais fazem toda a diferença.

GAC quer fábrica e motores flex no Brasil

Ao confirmar sua entrada no Brasil, a GAC anunciou que vai investir cerca de R$ 120 milhões em pesquisa e desenvolvimento, colaborando com três universidades locais. A ideia é desenvolver tecnologias automotivas que possam ser aplicadas em larga escala, tornando o setor mais competitivo.

E as novidades não param por aí! A fabricante também planeja produzir modelos localmente, embora o local exato ainda esteja a definir. No horizonte, há a intenção de adaptar seus motores, incluindo o do GS3, para que sejam flex, o que é bastante relevante para o mercado brasileiro, conhecido por sua preferência pelo etanol.

Durante um evento, executivos da GAC mencionaram que já estão pensando em como adaptar seus motores a gasolina para funcionar com combustível brasileiro. Isso pode dar um impulso importante na competitividade do GS3 naquelas disputas acirradas com a concorrência local!

O cenário gráfico está delicado, mas a proposta é clara: a GAC está pronta para marcar a sua presença no Brasil com um modelo que promete surpreender tanto pela modernidade como pelo desempenho. A expectativa é grande e, como sempre, nós vamos acompanhar tudo de perto!