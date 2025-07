Números consolidados de 30 de julho de 2025 estão disponíveis

Na madrugada de 30 de julho de 2025, o SBT enfrentou uma queda significativa na audiência de seus principais programas. O talk show The Noite, apresentado por Danilo Gentili, e Operação Mesquita, comandado por Otávio Mesquita, registraram seus piores índices de audiência do ano.

Em contraste, a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Copa do Brasil garantiu à Globo uma das melhores médias esportivas do ano, refletindo a forte rivalidade entre os times e o interesse do público por eventos esportivos.

Na manhã do mesmo dia, o programa Primeiro Impacto conseguiu se aproximar da média do Fala Brasil, enquanto o Encontro com Patrícia Poeta ficou à frente do Mais Você pelo terceiro dia consecutivo, indicando uma competição acirrada entre as atrações matinais.

Abaixo estão os números consolidados de audiência para alguns dos programas transmitidos na data:

Globo:

Hora Um: 3,9

Bom Dia SP: 8,8

Bom Dia Brasil: 10,0

Encontro com Patrícia Poeta: 8,0

Mais Você: 7,6

Jornal Hoje: 11,1

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,1

Copa do Brasil: Corinthians x Palmeiras: 26,2

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,2

Fala Brasil: 3,5

Cidade Alerta SP: 7,8

Jornal da Record: 7,0

SBT:

SBT Manhã: 2,4

Primeiro Impacto: 3,0

The Noite: 1,1

Operação Mesquita: 0,7

Band:

Jogo Aberto: 1,5

Brasil Urgente: 2,5

Jornal da Band: 3,3

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 0,9

Superpop: 0,3

Esses dados refletem a audiência na região da Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são frequentemente utilizados por anunciantes para avaliar a viabilidade de suas campanhas publicitárias.