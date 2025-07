BYD lança SUV elétrico Sealion 7 no Nepal

A BYD, sempre de olho nas novidades, lançou o Sealion 7 no Nepal no dia 24 de julho. Esse SUV elétrico, que é chamado de Sealion 07 em algumas partes do mundo, é mais uma jogada da marca chinesa para expandir seu espaço no mercado internacional.

O preço sugerido para o Sealion 7 é de 7,499 milhões de rupias nepalesas, ou cerca de US$ 53.620. Ele se junta ao portfólio da BYD no Nepal, que já conta com outros cinco modelos, sendo quatro deles totalmente elétricos. O responsável por levar esses elétricos ao mercado local é a Cimex Inc., que tem feito um bom trabalho de distribuição por lá.

Se você já ouviu falar do famoso Atto 3 (ou Yuan Plus, como é conhecido na China), ele também faz parte da linha da BYD no Nepal, junto com o Dolphin, Seal e o utilitário M6 MPV. Para quem não sabe, a BYD começou sua jornada no Nepal em 2018, fornecendo o elétrico e6 para a frota presidencial. Foi só em 2022 que a marca lançou oficialmente carros de passeio com o Atto 3.

O que há de novo no Sealion 7?

O Sealion 7 foi projetado na plataforma e-Platform 3.0 Evo, revelada recentemente na China. Esse SUV é oferecido em duas versões: uma totalmente elétrica e outra híbrida plug-in chamada DM-i. Para se ter uma ideia, o modelo elétrico na China sai a partir de 189.800 yuans (cerca de US$ 26.390). Isso é bem competitivo, ainda mais quando falamos de veículos elétricos por lá.

Crescimento na estrada

A BYD vem dominando o mercado global de veículos elétricos. Só em junho deste ano, a empresa vendeu 382.585 veículos eletrificados, um aumento de 12% em relação ao mesmo mês de 2023. Impressionante, não é? Desse total, 90 mil carros foram vendidos fora da China, marcando o sétimo mês consecutivo de recordes. É uma prova de como os elétricos estão conquistando corações (e estradas) mundo afora.

Com esse lançamento, a BYD não só aumenta sua presença em mercados como o do Nepal, mas também se posiciona fortemente em um segmento que está em alta: os SUVs elétricos. E, claro, o crescimento da demanda por esses veículos em várias partes do mundo só reforça essa tendência.

O futuro na estrada

No ritmo que as coisas estão, a BYD promete muito mais por vir. Enquanto isso, se você é um apaixonado por carros elétricos, fique de olho nas novidades que estão surgindo. O universo automotivo só tende a ficar mais empolgante!