Prefeitura anuncia resultado do remanejamento de professores

Educação e Tecnologia

Na quarta-feira, dia 30 de julho, foi divulgada a lista final dos aprovados no concurso de remanejamento externo para professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A publicação está disponível na edição extra do Diário Oficial do Município, conhecido como Diogrande. Essa seleção é voltada para o segundo semestre letivo de 2025.

O remanejamento tem como objetivo realocar professores que estão sem lotação ou que possuem carga horária incompleta. Os resultados foram definidos com base no edital nº 14/2025, divulgado em junho, que estabeleceu os critérios de classificação dos candidatos.

Os professores aprovados devem comparecer às escolas entre os dias 7 e 11 de agosto para assinar a comunicação interna. Este procedimento é crucial para oficializar a lotação e receber orientações sobre o início das atividades do segundo semestre.

A lista completa dos profissionais aprovados pode ser consultada no Diogrande, especificamente na edição nº 7.960. O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, reafirmou que o processo de seleção segue as normas estipuladas em decretos e leis municipais.

Os docentes que participarão do remanejamento têm até o dia 11 de agosto para se apresentarem nas unidades escolares. É importante que eles estejam atentos às instruções que receberão ao chegar nas escolas, pois essa etapa é essencial para que tudo esteja organizado para o novo semestre letivo.

A população pode acompanhar as principais notícias do Estado pelo celular. Há um aplicativo disponível para download que fornece atualizações diárias e informações relevantes sobre a região.