Câmara de PG concede cidadania a líderes comunitários

Na noite de quarta-feira, 30 de julho, a Câmara Municipal de Ponta Grossa promoveu um evento especial no auditório da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 1855. O ato, que teve início às 20 horas, consistiu na entrega de Títulos de Cidadania a 26 cidadãos que se destacaram por sua contribuição à sociedade local.

O vereador Julio Küller, líder da Câmara e membro do MDB, destacou a importância desse evento como uma forma de reconhecer os esforços de pessoas que, muitas vezes sem alarde, fazem a diferença na vida da comunidade. “Eventos como a Sessão Solene são fundamentais para valorizar aqueles que contribuem para o crescimento e o bem-estar de Ponta Grossa”, afirmou Küller. Ele também expressou sua satisfação em participar de momentos de gratidão e reconhecimento, considerando essa uma noite especial.

A cerimônia teve como objetivo prestar homenagens a cidadãos que se destacaram em várias áreas, como saúde, empreendedorismo, assistência social e segurança. Durante o evento, José Carlos Ivasko, presidente do Grupo Ivasko, expressou sua emoção ao receber o título. Ele agradeceu à sua equipe e a todas as pessoas que, mesmo não presentes, também mereciam ser reconhecidas pela sua contribuição. “É uma honra ser reconhecido como cidadão honorário ponta-grossense”, declarou.

Outro homenageado, o deputado estadual Alexandre Curi, natural de Curitiba e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, também compartilhou sua felicidade com a honraria. “Ser homenageado por Ponta Grossa, uma das cidades que mais contribui para o estado, é uma grande honra. O crescimento econômico e industrial da região é algo notável”, comentou, ressaltando a importância da cidade no cenário político e econômico do Paraná.

Curi ainda elogiou Ponta Grossa, afirmando que a cidade se tornou um importante polo industrial e que o desenvolvimento dos últimos 20 anos foi crucial para a evolução do estado. Ele mencionou que a força política da cidade se reflete no fato de ter dois deputados eleitos representando a região, destacando a relevância de Ponta Grossa no contexto paranaense.

O evento foi marcado por emoções e agradecimentos, celebrando as contribuições significativas de cidadãos que dedicam seus esforços para a construção de uma comunidade melhor.