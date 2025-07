BYD apresenta versão mais acessível do Yuan Up na China

A BYD realmente está de olho no mercado e lançou uma versão mais acessível do SUV elétrico compacto Yuan Up na China. A ideia é ampliar o público e tornar essa belezura mais competitiva em meio às mudanças do mercado. Para quem não sabe, o Yuan Up também é conhecido fora da China como Atto 2.

Esse modelo foi apresentado pela primeira vez em março de 2024 e está fazendo sucesso em lugares como Europa e Malásia. Agora, a nova configuração chega custando 74.800 yuans, cerca de 10.400 dólares. Uma ótima notícia para quem estava pensando em entrar no mundo dos elétricos sem estourar o orçamento.

A redução de preço é bastante significativa, com uma queda de 25% em relação ao preço anterior de 99.800 yuans. Com vendas recentes da linha mostrando sinais de esfriamento, essa estratégia pode ajudar a revigorar as vendas. Para se ter uma ideia da força da BYD, ela acaba de figurar na 91ª posição do Fortune Global 500 de 2025.

O novo Yuan Up vem com algumas mudanças na sua “receita”. Ele traz uma bateria menor de 32 kWh, garantindo uma autonomia de 301 km no ciclo chinês. As versões mais caras ainda têm a bateria de 45,12 kWh, que oferece autonomia de 401 km.

Um detalhe a se observar é que esse modelo mais em conta não conta com o pacote de direção inteligente “God’s Eye C”, que está presente nas versões superiores. Esse sistema, que já foi considerado um grande avanço pela marca, promete trazer tecnologia que deixaria a condução quase autônoma. É o tipo de recurso que quem dirige muitos quilômetros, seja em trânsito ou por estrada, sente falta por conta do conforto e segurança que pode proporcionar.

Recentemente, a BYD comentou que espera que esses avanços se tornem tão comuns quanto os cintos de segurança. O fato de terem cortado esse item na nova versão mostra uma adaptação nas prioridades da empresa diante do mercado.

E há motivos para essa mudança. As vendas do Yuan caíram bastante: em maio e junho, foram 31.711 e 25.727 unidades, com quedas de 21% e 29% comparadas ao ano passado. No entanto, no total do primeiro semestre de 2025, a marca ainda conseguiu vender 191.011 unidades, um aumento de quase 12%, garantindo 8,9% das vendas globais da empresa. Desde o seu lançamento, a família Yuan já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de unidades.

Com essa nova opção mais acessível, a BYD espera dar um novo gás no Yuan Up e enfrentar a competição cada vez mais intensa no mercado de elétricos compactos. Além disso, eles também têm outras novidades na manga, como o BYD King 2026 que vem com mais itens e o BYD Song Pro 2026, que traz mais equipamentos e um preço atrativo.