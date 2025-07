Fiat Strada e VW Polo disputam liderança no segmento

Ainda estamos de olhos grudados nas vendas de julho, e a disputa está pegando fogo! Segundo a Fenabrave, só 175 unidades separam o Fiat Strada (11.626 unidades) do VW Polo (11.451 unidades). Ambos se destacaram, emplacando mais de 500 veículos apenas no dia 29. Imagine a adrenalina desses últimos dias do mês!

Na briga pelo terceiro lugar, o Fiat Argo (8.438) leva a melhor, mas não por muito — apenas 200 unidades à frente do VW T-Cross (8.254), que é o queridinho entre os SUVs e crossovers. O Hyundai Creta também merece destaque, com um desempenho sólido, com 6.804 emplacamentos e quase 400 apenas no último dia. É bom ficar de olho, pois ele está mostrando fôlego para um dos melhores resultados desde seu lançamento.

Os Mais Vendidos do Mês

Vamos dar uma olhada nos números? Aqui estão os campeões de julho:

Fiat Strada – 11.626 VW Polo – 11.451 Fiat Argo – 8.438 VW T-Cross – 8.254 Hyundai Creta – 6.804

Seguindo na lista, o Fiat Mobi (6.735) fica a apenas seis unidades do Chevrolet Onix (6.729). Isso mostra que, nas vendas, cada unidade conta!

Em um mês que teve tão bons resultados, o Toyota Corolla Cross também não fica para trás. Com quase 6.000 unidades (5.961), ele está ganhando seu espaço, e um fato interessante é que o Nissan Kicks ganhou força logo atrás, com 5.667 unidades, impulsionado pela nova geração e pela versão Play que está bombando.

O Fiat Fastback (5.348) também entrou no top 10, mostrando que o mercado está aberto para novidades e restilizações. O Chevrolet Tracker (5.279) está firme logo atrás da VW Saveiro (5.348) e deve continuar lutando para entrar na lista dos dez primeiros até o fim do mês.

Já o Hyundai HB20 (4.796) não está em sua melhor fase, aparecendo só em 15º lugar. Do outro lado, o GWM Haval H6 conseguiu se destacar, com 2.806 emplacamentos, uma entrada significativa no top 25.

Então, se você curte acompanhar os lançamentos e as vendas, esse mês está prometendo surpresas! Cada dia traz novas movimentações no mercado e vale a pena ficar atento.