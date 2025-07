Ram confirma volta da 1500 TRX ao mercado

Agora, a espera chegou ao fim! A Stellantis confirmou que a picape 1500 vai voltar a ter sua versão esportiva TRX, um verdadeiro ícone pra quem ama potência e desempenho. O CEO, Antonio Filosa, não deu uma data precisa, mas tudo indica que devemos ver esse possante nas ruas já no início de 2026.

A picape TRX fez sua despedida em 2024 com a edição especial Final Edition. Para quem não sabe, ela vem equipada com um motor V8 Hellcat de 702 cv e impressionantes 89,9 kgfm de torque. E para apimentar ainda mais as coisas, a nova versão promete ser ainda mais potente, com a possibilidade de um motor V8 6.2 superalimentado, que pode superar os números da geração anterior.

Ram voltará a ser "raiz"

Esse ressurgimento da TRX é um sinal de outras grandes novidades por vir. A Ram anunciou que está trazendo de volta o icônico motor Hemi à linha 1500 para o modelo do ano de 2026. E não para por aí: eles planejam lançar 25 produtos novos nos próximos 18 meses. Resumindo, o TRX é só a ponta do iceberg!

O foco da Ram agora é um retorno triunfante. Além do Hemi e da nova TRX, a marca já confirmou sua volta à NASCAR. O revival da divisão SRT, famosa por criar máquinas como o Dodge Viper, também está no horizonte. E quem sabe, até vans esportivas podem estar em discussão, porque a Ram quer mesmo resgatar sua identidade de alta performance.

Quando se fala em picape, a TRX vai além do que apenas um motor potente. Ela traz um visual robusto e agressivo, ideal para quem curte aventuras off-road. E quem já enfrentou estradas esburacadas sabe a importância de um veículo que não decepciona em performance, certo? A expectativa aumenta e só podemos aguardar ansiosos por mais detalhes sobre esse retorno que promete agitar o mercado automotivo.