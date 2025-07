Geada pode marcar o fim de julho no Paraná; confira locais

Paraná – Previsão do Tempo para Esta Quinta-feira (31)

Nesta quinta-feira, os paranaenses enfrentarão uma manhã fria, com a possibilidade de geada em algumas regiões. Os locais mais afetados são os Campos Gerais e o Sul do estado, especialmente em cidades como São Mateus do Sul, General Carneiro e Palmas. A capital do estado, Curitiba, também experienciará um dia gelado, mas não está prevista a formação de geada na área urbana.

As áreas da Serra do Mar e do Vale do Ribeira devem ter nevoeiros ao longo do dia. No período da tarde, a previsão é que o sol apareça, ajudando a elevar um pouco as temperaturas.

Em Curitiba, a temperatura máxima deve chegar a apenas 17 °C. Já nas cidades do Norte do Paraná, como Londrina, Maringá e Paranavaí, os termômetros podem marcar entre 23 °C e 24 °C. Contudo, o clima na região Norte será marcado pela baixa umidade do ar, o que pode afetar a qualidade do ar.

Conforme informações do Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar), a massa de ar frio que tem dominado a região começará a perder força na sexta-feira, dia 1º.

No fim de semana, a expectativa é que as temperaturas aumentem um pouco, com predominância de sol e sem previsão de chuvas para os próximos dias.