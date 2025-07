Chery iCAR V27 é apresentado em Dubai como SUV elétrico

A Chery soltou as primeiras imagens do seu mais novo SUV, o iCAR V27, uma máquina que promete trazer um sopro de inovação para o mercado. Com a estreia mundial marcada para 1º de agosto em Dubai, a expectativa é alta. Esse modelo médio-grande entra com tudo no segmento aventureiro, em meio a concorrentes de peso, como o Aito M7, que já está fazendo barulho na China.

Esperamos que o V27 chegue por aqui em 2025. O grande atrativo vai ser seu sistema de alcance estendido, que combina um motor 1.5 turbo a combustão com motores elétricos. Isso significa que ele deve ter versões com tração traseira e integral. Para quem gosta de potência, a versão mais robusta pode entregar impressionantes 449 cv. No modo puramente elétrico, a autonomia pode alcançar cerca de 200 km no ciclo chinês CLTC, perfeito para quem quer fazer aquelas voltas no final de semana.

Design Atraente e Robusto

As fotos mostram um design bem marcante. O V27 tem linhas retas e angulosas que transmitem uma sensação de força. Os faróis retangulares com luzes diurnas em LED são um charme à parte, combinando com uma grade em camadas e um para-choque que grita robustez. Olhando de frente, dá pra sentir que ele está pronto para encarar qualquer estrada.

De lado, você repara nos arcos de roda largos e nas rodas de cinco raios, que são um convite para aventuras. Isso tudo, somado a um visual mais quadrado, sugere um interior espaçoso, com potencial até para três fileiras de assentos. Para quem viaja com família ou amigos, isso pode ser um baita diferencial.

Traseira Prática e Estilosa

Ao chegar na traseira, o que chama a atenção é o estepe pendurado na porta, que ainda conta com uma luz de freio embutida. As lanternas retangulares duplas e a abertura lateral do porta-malas adicionam um toque de praticidade. O para-choque mantém a linha visual robusta, contribuindo para a sensação de segurança que um SUV deve passar.

Preço e Expectativas

Quando finalmente desembarcar nas lojas, o iCAR V27 deve ter um preço entre 200 mil e 250 mil yuans, o que equivale a cerca de 28 a 35 mil dólares. A proposta é oferecer um SUV elétrico que não só seja estiloso, mas que também encare trilhas e estradas do jeito que os aventureiros gostam. E, claro, ele não está sozinho nesse mercado; outros modelos elétricos, como o Deepal S05, também estão ganhando destaque com autonomias impressionantes.

Fico aqui pensando nas aventuras que um carro desse pode proporcionar. Para quem ama pegar a estrada, parece que o iCAR V27 está armado para oferecer não só conforto, mas também a adrenalina de explorar novos terrenos.