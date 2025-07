Tesla avalia direção autônoma nas estradas do Reino Unido

A Tesla começou a testar sua tecnologia de direção totalmente autônoma nas ruas do Reino Unido, e isso não é pouca coisa, hein? Para mostrar como a coisa funciona, a marca soltou dois vídeos que mostram um Model 3 navegando por Londres sem que ninguém precise tocar no volante. E, para tornar tudo ainda mais interessante, o carro até encarou a famosa “Magic Roundabout”, uma rotatória que é um verdadeiro quebra-cabeça em Swindon.

Nas imagens gravadas pela Tesla, o carro se sai bem até em situações complicadas, como passando por obras ou cruzando pontos turísticos incríveis, como o Big Ben e o Palácio de Buckingham. Na rotação complexa de Swindon, o que impressiona é como o veículo contorna tudo sem que o motorista precise se preocupar. Imagina você relaxar enquanto o carro cuida de tudo!

Esse modelo está equipado com o mesmo hardware que você encontra nos modelos à venda, mas roda um software exclusivo testado apenas pelos engenheiros da Tesla. Eles ainda estão aguardando a aprovação das autoridades britânicas para liberar essa atualização para o público.

Essa demonstração é a primeira vez que a Tesla mostra publicamente como seu sistema Full Self-Driving (FSD) opera no Reino Unido. E o que isso significa? Bom, é parte do plano da Tesla de treinar sua tecnologia em diferentes cidades, com a ideia de, no futuro, lançar serviços de robotáxis. Já pensou em poder chamar um carro desse tipo para te levar até o trabalho sem precisar dirigir?

Embora a comunidade apaixonada por carros esteja animada, os especialistas não estão tão despreocupados. Steve Gooding, da RAC Foundation, comentou que o verdadeiro teste vai além de se sair bem em um dia — é garantir que o sistema consiga lidar com as situações do dia a dia, onde o comportamento dos motoristas pode ser bem imprevisível.

Enquanto isso, o governo britânico está escutando a opinião do público para definir as regras que esses veículos autônomos, e os futuros táxis sem motorista, devem seguir no país. Afinal, é essencial que a inovação ande lado a lado com a segurança nas ruas.