Band retoma exibição de novelas turcas com “Cidade Cruel” em setembro

Após um intervalo de seis anos, a emissora Band fará um retorno às novelas turcas em sua programação. A nova atração, intitulada “Zalim Istanbul”, será exibida no Brasil sob o nome “Cidade Cruel”. A estreia está programada para o dia 9 de setembro, uma terça-feira, às 20h30, imediatamente após o Jornal da Band.

Essa mudança ocorre no lugar da novela “Café com Aroma de Mulher”, que atualmente ocupa esse horário. Com essa estratégia, a Band busca reconquistar o público que apreciava as novelas estrangeiras, especialmente as turcas, que foram um grande sucesso entre 2015 e 2019.

O retorno das novelas turcas na Band acontece em um momento em que outras emissoras, como a Record, também têm visto sucesso com suas produções. A novela “Força de Mulher”, por exemplo, chegou ao fim com altos índices de audiência, possivelmente incentivando a Band a renovar sua grade na mesma direção.

### Resumo da Novela “Cidade Cruel”

A trama de “Cidade Cruel” gira em torno de Agah Karacay, um influente empresário que, após a morte do irmão, assume a responsabilidade pela criação de seu sobrinho Nedim, que possui uma deficiência física. Inicialmente, a decisão parece um gesto caridoso, mas logo se desenrola em um drama familiar cheio de segredos, intrigas e traições.

A esposa de Agah, Şeniz, esconde um passado complicado e tem planos maliciosos para sabotar Nedim, chegando até mesmo a drogá-lo em segredo. Para manter uma fachada de normalidade, Agah decide arranjar uma noiva para Nedim e escolhe Seher, uma mulher conservadora e orgulhosa. No entanto, a história se complica ainda mais com as manipulações de Ceren e Neriman, que têm intenções ocultas.

Com elementos de mistério, romance proibido e reviravoltas, “Cidade Cruel” promete seguir a linha dos melodramas turcos, que já conquistaram o coração do público brasileiro. A nova exibição poderá reacender o interesse pelas tramas turcas, que têm uma legião de fãs no Brasil.