Li Auto i8 é lançado na China com autonomia de até 720 km

O Li Auto i8 finalmente chegou ao mercado chinês, e os apaixonados por SUVs elétricos vão querer ficar de olho nesse lançamento! O modelo promete ser uma verdadeira revolução na categoria, começando com preços a partir de 321.800 yuans — aproximadamente 44,8 mil dólares. As entregas começam em 20 de agosto, então é bom estar preparado!

Com uma autonomia incrível de até 720 km segundo o ciclo chinês CLTC, o i8 vem equipado com tração integral e dois motores elétricos que geram uma potência total de 536 cv. E o que isso significa na prática? Acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos! Para quem curte a emoção de dirigir, isso é música para os ouvidos.

Autonomia e Carregamento

Se você já enfrentou uma viagem longa, sabe como é importante ter um carro que não te deixe na rua da amargura. A versão de entrada do Li i8 oferece uma bateria de 90,1 kWh e alcança 670 km de autonomia, enquanto a versão top de linha tem uma bateria de 97,8 kWh. E a parte incrível: com o sistema de 800V, dá para carregar 500 km de alcance em meros 10 minutos. É uma mão na roda para quem vive na correria!

E mais: testes da Autohome mostraram que o i8 percorreu 668 km em ambiente urbano, com um resultado que é quase idêntico ao que a fabricante promete. A 120 km/h, a autonomia foi de 417 km, superando até o Tesla Model Y!

Design e Conforto

Visualmente, o Li i8 é um encanto, com um design que lembra iates, linhas fluidas e um teto panorâmico. As lanternas traseiras conectadas e as maçanetas embutidas dão um toque de modernidade. O modelo mistura estilo de SUV com aspectos de sedã e veículos fora de estrada, o que o torna bem versátil. Para quem gosta de um carro que chama atenção por onde passa, esse vai fazer sucesso!

Com 5,08 m de comprimento e 1,96 m de largura, ele é um pouco maior que o Tesla Model X, mas o que realmente impressiona é seu coeficiente aerodinâmico de 0,218. Isso ajuda a reduzir o consumo e o ruído — quem dirige em estrada sabe como isso faz a diferença.

Suspensão e Segurança

A suspensão pneumática de câmara dupla traz ajuste de altura e um sistema de amortecimento ativo, garantindo uma condução confortável, até nas estradas mais esburacadas. Além disso, o i8 é uma fortaleza em segurança: são nove airbags, maçanetas que se destravam sozinhas em caso de impacto e uma estrutura que passou por testes rigorosos. E as baterias? Estão preparadas para aguentar fogo e quedas!

Interior Repleto de Tecnologia

Ao entrar no i8, você vai se sentir em um verdadeiro sofá sobre rodas. Com configuração de bancos 2+2+2, a segunda fila é um banquete de conforto, com reclinação ampla e apoio para as pernas ajustável eletricamente. A terceira fila oferece mais espaço que muitos concorrentes por aí.

E quando o assunto é tecnologia, o bicho pega! Central multimídia com duas telas de 15,7”, som premium e até carregadores sem fio refrigerados. E o isolamento acústico é tão eficiente que a 120 km/h, o barulho interno é de apenas 63 dB. Quase como um lounge!

Assistente de Voz

O i8 também traz um assistente de voz, o “Lixiang Tongxue”, que é capaz de entender comandos complexos. Quer estacionar sozinho ou voltar ao ponto de partida? É só pedir! E ele ainda aprende os seus hábitos de direção. A tecnologia embarcada é de deixar qualquer entusiasta animado!

Versões e Concorrência

O Li i8 está disponível em três versões: Pro, Max e Ultra, variando de 321.800 a 369.800 yuans. Durante o lançamento, ainda conta com um desconto de 10 mil yuans. E a competição não para: com a nova Besturn Pony 2026 chegando, a briga no mercado chinês está cada vez mais acirrada!

Com este lançamento, a Li Auto mostra que quer se fortalecer no mercado, já que entregou mais de 1,3 milhão de carros desde sua fundação. Ah, e com 3.000 estações de supercarregadores em operação na China, dá para entender onde a marca está apostando em sua infraestrutura.

O Li Auto i8 promete ser um dos grandes nomes do segmento elétrico. É bem provável que a gente veja esse SUV rodando por aí, e quem sabe logo nas ruas do Brasil também!