Globo grava novela das nove em São Paulo com Grazi e Murilo

A nova novela das nove da TV Globo, intitulada "Três Graças", está em fase avançada de gravação e tem estreia agendada para o dia 20 de outubro. A produção é de Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e apresenta uma narrativa rica, que combina drama social, mistério, vingança e elementos de tragicomédia. A história se passa em uma comunidade fictícia inspirada em diversos bairros de São Paulo.

Gravações em São Paulo trazem autenticidade

As filmagens ocorrem principalmente em São Paulo, em localidades como Brasilândia, Aclimação, Pirituba, Bela Vista, Freguesia do Ó e Pinheiros. Recentemente, as equipes estiveram nos arredores da Sala São Paulo, onde os atores Grazi Massafera, Murilo Benício, Andreia Horta, Pedro Novaes e Belo participaram da gravação. De acordo com o diretor artístico Luiz Henrique Rios, a escolha de locações que refletem a vida real enriquece a experiência do espectador, tornando a trama mais autêntica.

Enredo centrado em experiências femininas

A trama gira em torno de três mulheres: Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), que compartilham o desafio do abandono paterno e as dificuldades da maternidade precoce. Gerluce decide lutar contra um esquema de corrupção que prejudica sua mãe. A sinopse revela que ela toma a decisão de buscar justiça da sua própria forma.

Antagonista com facetas conflituosas

Murilo Benício interpreta Santiago Ferette, um empresário que dirige a Fundação Ferette, conhecida por distribuir medicamentos gratuitos. Porém, por trás dessa fachada de benfeitor, Santiago está envolvido em um esquema de falsificação de remédios, desviando recursos públicos e entregando produtos ineficazes para a população carente.

Santiago é casado com Zenilda (Andreia Horta), uma mulher solidária, e tem um caso extraconjugal com Arminda (Grazi Massafera), que é uma socialite manipuladora, agindo como cúmplice em suas atividades ilícitas.

Características dos personagens principais

Arminda (Grazi Massafera) : É uma mulher controladora que desvaloriza seu filho e ignora as necessidades de sua mãe idosa, escondendo o dinheiro desviado em casa.

Zenilda (Andreia Horta) : Mãe dedicada que vive em função da família, sem suspeitar da traição de sua amiga.

Leonardo (Pedro Novaes) : Filho de Santiago, é mimado e ambicioso, com o desejo de assumir o controle da fundação do pai.

Misael (Belo) : Sofre a perda da esposa devido aos remédios falsificados e busca se vingar de Santiago.

Macedo (Rodrigo García) : Capanga de Santiago, conhecido por guardar todos os segredos do empresário.

Edilberto (Julio Rocha) e Vicente (Marcello Escorel): Responsáveis pelas operações da fábrica que produz os remédios falsificados.

Estilo visual e narrativa envolvente

O diretor Luiz Henrique Rios anticipa que a novela terá uma estética vibrante, buscando emocionar o público com uma narrativa intensa, cheia de cores e sentimentos. Após as filmagens em São Paulo, a equipe se deslocará para os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde criarão uma cidade cenográfica inspirada nos bairros reais da capital paulista.

Elenco diversificado e promissor

Além dos protagonistas, "Três Graças" conta com um elenco robusto que inclui nomes como Romulo Estrela, Miguel Falabella, Dira Paes, Enrique Diaz, Gabriela Loran, Juliano Cazarré, Xamã, Barbara Reis, Samuel de Assis, Juliana Alves, Otávio Muller, Amaury Lorenzo e Leandro Lima.

Perspectivas da novela

A novela está prevista para ter 179 capítulos, com exibições diárias na faixa nobre da emissora.

O que você precisa saber: