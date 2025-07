Volkswagen Polo registra 10% de crescimento e lidera julho na Fipe

O Volkswagen Polo acabou de passar por uma reforma na linha 2026 e, olha só: agora ele está disponível em apenas três versões, uma redução bem significativa se comparado às sete que existiam antes. Muitos pensavam que o hatch estava perdendo seu espaço no mercado, especialmente com a chegada do Tera, mas ele ganhou uma nova vida, tudo graças à inclusão no programa Carro Sustentável do Governo Federal.

Um dado interessante é que o Polo Track, que atualmente é o carro de passeio mais vendido do Brasil, viu suas vendas dispararem. Nos últimos dias de julho, as vendas aumentaram em 101% em comparação com o mês anterior. E não para por aí, o movimento nas concessionárias também aumentou, com 59% mais visitantes procurando conhecer o modelo!

Volkswagen em Alta

Com esse crescimento, a Volkswagen lidera as vendas de varejo, colocando três de seus modelos entre os cinco mais vendidos em julho: o Nivus em 2º lugar, o Polo em 3º e o novo T-Cross na 5ª posição. Além do já mencionado programa do governo, a marca também está promovendo o maior Feirão de Fábrica do Brasil, oferecendo oportunidades imperdíveis para vários modelos.

Segundo a Fenabrave, até o final de julho, o Polo acumulava 10.417 unidades emplacadas. Apesar de uma queda de 9,6% em relação ao mês anterior, o hatch já soma 67.621 unidades vendidas em 2025, o que o deixa atrás apenas da Fiat Strada no ranking geral do ano.

Desempenho Mensal do Polo

Fazendo um panorama mês a mês, temos um desempenho interessante do Polo:

Janeiro: 5.801 unidades

Fevereiro: 7.961 unidades

Março: 8.120 unidades

Abril: 10.932 unidades

Maio: 12.911 unidades

Junho: 11.492 unidades

Durante o primeiro semestre de 2025, o Polo foi o carro mais vendido, acumulando 57.217 unidades. Logo atrás dele estão o Volkswagen T-Cross e o Fiat Argo.

Motor e Performance

A versão Track vem equipada com um motor 1.0 aspirado de três cilindros. Se você abastece com gasolina, ele entrega 77 cv e 9,6 kgfm de torque. Com etanol, são 84 cv e 10,3 kgfm. A transmissão é manual de cinco marchas, ideal para quem gosta de um pouco mais de controle ao dirigir.

Para as versões Sense e Highline, o motor também é 1.0, mas com turbo e injeção direta. Aqui, a potência sobe para 109 cv com gasolina e 116 cv com etanol, com um torque de 16,8 kgfm. Essas opções vêm com câmbio automático de seis marchas, o que torna as trocas bem suaves.

Preços do Volkswagen Polo 2026

E os preços? Vamos dar uma olhada nas opções:

Track: R$ 84.445

R$ 84.445 Sense: R$ 107.990

R$ 107.990 Highline: R$ 120.240

O que você acha dessas mudanças no Polo? Com tantas opções e um desempenho em alta, parece que o hatch ainda tem muita estrada pela frente!