Jogos de hoje: onde assistir ao vivo às partidas (28/07/25)

Nesta segunda-feira, 28 de julho, diferentes campeonatos internacionais entram em ação, com especial destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro. A seguir, confira os jogos programados para hoje e onde será possível acompanhar as transmissões.

Série B

Avaí x Botafogo-SP Horário: 19h Transmissão: ESPN e Disney+

Paysandu x Athletic Horário: 21h30 Transmissão: ESPN e Disney+



Copa América Feminina

Chile x Paraguai (decisão do terceiro lugar) Horário: 18h Transmissão: Sem confirmação

Argentina x Colômbia Horário: 21h Transmissão: SporTV e TV Brasil



Essas partidas prometem agitar a semana no futebol, trazendo em campo grandes emoções para os torcedores. Para quem deseja acompanhar os jogos, as opções de canal estão disponíveis conforme mencionado.

Além dos jogos, o dia também reserva outras notícias do mundo do futebol, tais como incidentes envolvendo torcedores e homenagens a ídolos do esporte. Portanto, fique atento às atualizações e aproveite os jogos de hoje!