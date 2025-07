Motociclista sobrevive a perseguição policial na Califórnia

Um motociclista conseguiu escapar com vida de um acidente impressionante no sul da Califórnia após bater em um carro a cerca de 210 km/h durante uma perseguição policial. A cena, que mais parecia um filme de ação, foi registrada por um helicóptero da TV enquanto ele era arremessado da moto na rodovia 405, nas proximidades de Los Angeles.

Tudo começou em uma noite de domingo, quando a Patrulha Rodoviária da Califórnia tentou abordar o piloto na rodovia 605, perto de Downey, que fica a cerca de 20 km da fama de Los Angeles. Ele estava acelerando e decidiu que escapar era a melhor opção.

A fuga foi de tirar o fôlego: o motociclista entrou na 405 e acelerou ainda mais, ultrapassando os 225 km/h. O helicóptero da ABC7 filmava a perseguição, mostrando o motociclista ziguezagueando entre os carros em uma estrada com pouca iluminação — um cenário que mostrava o quanto ele estava arriscando.

A adrenalina estava a mil, mas a aventura terminou de forma dramática. A moto do motociclista colidiu com um carro a uma velocidade impressionante. O impacto gerou faíscas e o fez deslizar pelo asfalto. O que se viu a seguir foi surpreendente: ele conseguiu se levantar e, em uma tentativa de fuga, correu pela pista sob a luz do helicóptero, que parecia mais um holofote de filme.

Mas a liberdade foi curta. Logo depois, os policiais o alcançaram e o detiveram. O nome do motociclista não foi revelado, mas, com certeza, ele não teve apenas a simples infração de velocidade para se preocupar. Mesmo tendo saído ileso de ferimentos fatais, aquele impacto forte deve ter deixado algumas marcas.

As autoridades comentaram que o uso de equipamentos de proteção foi crucial para que ele sobrevivesse. Esse caso é um lembrete claro dos perigos de ser imprudente sobre duas rodas, reforçando a importância de sempre usar capacete e vestimentas adequadas ao pilotar uma moto. Então, se você é fã de pegar a estrada de moto, não esqueça: segurança em primeiro lugar!