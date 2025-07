Besturn Pony 2026 tem mais autonomia e novas cores na China

O Besturn Pony 2026, o mini carro elétrico da FAW Besturn, foi oficialmente lançado na China no dia 27 de julho de 2025. Esse lançamento rolou durante o Festival de Resfriamento de Fãs da marca, em Changchun. Os preços dele variam de 34.900 a 45.900 yuan, que fica em torno de R$ 24 mil a R$ 31,5 mil. E, convenhamos, essa faixinha de preço chama bastante atenção, né?

O visual do Pony mantém aquele design quadradão que a gente já conhece, com três portas e capacidade para quatro pessoas. Ele mede 3 metros de comprimento, 1,51 metro de largura e 1,63 metro de altura, com uma distância entre eixos de 1,95 metro. Os faróis têm um estilo bem marcante, e as rodas são projetadas para reduzir resistência, o que dá um toque moderno e prático ao visual.

### Design e Cores

A traseira segue a mesma linha do estilo dianteiro, garantindo uma identidade visual bem coerente. Os arcos das rodas e os espelhos laterais na cor branca ajudam a dar um ar funcional e contemporâneo ao carro. Uma das novidades que promete fazer sucesso é a cor externa “Rosa Cereja Neve”. Além disso, por dentro, agora temos uma opção de acabamento “Marrom Cacau”, que dá um toque bem sofisticado ao ambiente interno.

### Tecnologia e Conectividade

Ao dar uma olhada no painel, você vai perceber uma tela central inteligente de 10,1 polegadas presente nas versões mais completas. Isso é ótimo, né? E para facilitar a vida, conta com chave Bluetooth para o celular, entrada sem chave e até sistema de entretenimento que recebe atualizações pela internet. Ah, e não dá pra esquecer do assistente inteligente DeepSeek, além do gravador de condução. Se você já teve que manobrar em um espaço apertado, vai adorar a função de deslocamento lento que ajuda nessas horas.

### Motor e Autonomia

Sob o capô, o Besturn Pony 2026 traz um motor síncrono de ímã permanente que entrega 30 kW (42 cv) e 90 Nm de torque. Sua bateria de fosfato de ferro-lítio tem 18,11 kWh, oferecendo uma autonomia de até 222 km, segundo as normas de testes chineses. Pra quem costuma fazer trajetos curtos na cidade, essa autonomia pode ser mais do que suficiente. Lembre-se: se você dirige muito em estrada, saber gerenciar a carga é sempre importante.

### Comparativo com o Modelo Anterior

Em comparação com o modelo anterior, o Pony lançado no ano passado tinha apenas 20 kW (28 cv) e uma autonomia de 122 km. A nova versão é um verdadeiro upgrade em termos de desempenho, alcance e tecnologia. Sem dúvida, uma evolução que faz o modelo se destacar.

Com todas essas características, o Besturn Pony 2026 promete agradar aqueles que buscam um carro compacto, ágil e cheio de estilo! Além disso, a tendência é que o segmento de elétricos siga crescendo, e essa é mais uma opção para os entusiastas que querem se aventurar por esse universo.