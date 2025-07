Preço, especificações e itens de série – Fipe Carros

O Fiat Fastback Abarth 2026 chegou com algumas novidades que já estão fazendo barulho entre os amantes de carros. Uma das principais mudanças é o teto solar panorâmico, que traz um toque extra de sofisticação, ideal para quem gosta de sentir a brisa durante as viagens. No entanto, o preço subiu um pouco e agora marca R$ 177.990, em comparação aos R$ 171.990 do ano passado. Para quem tá em busca do visual esportivo, o novo para-choque, com entradas de ar maiores, e a grade redesenhada, com linhas mais marcadas, estão de encher os olhos.

Motor e Desempenho

Falando de potência, o coração desse carro continua sendo o motor 1.3 turbo de quatro cilindros. Ele gera impressionantes 185 cv quando abastecido com etanol e tem um torque de 27,5 kgfm. A transmissão é uma automática de seis marchas, que deixa a dirigibilidade bem suave. O modelo promete ir de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. E se você gosta de monitorar o consumo, na cidade ele faz em média 10,8 km/l com gasolina e 7,3 km/l com etanol. Já na estrada, os números sobem para 12,9 km/l e 9 km/l, respectivamente. Com esses números, dá pra agradar tanto quem faz muitas viagens quanto quem enfrenta o trânsito das grandes cidades.

Principais Equipamentos

O Fastback Abarth 2026 não decepciona em termos de tecnologia e conforto. Ele vem equipado com sistema ADAS, que inclui frenagem autônoma de emergência (AEB). Isso é super útil no dia a dia, principalmente para quem tá sempre correndo na cidade. O carro também possui quatro airbags, ar-condicionado automático digital, e os bancos esportivos são um charme à parte, com revestimento em couro que dá aquele toque de classe.

Ah, e não podemos esquecer da central multimídia de 10,1”, que oferece integração com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de comandos de voz e Bluetooth. Um verdadeiro “auê” para quem gosta de tecnologia a bordo. Com tantas portas USB, fica fácil manter todos os dispositivos carregados durante a viagem.

Conforto e Segurança

Além de tudo isso, o carro ainda traz câmera de ré em alta definição e direção elétrica, que tornam as manobras e a condução muito mais práticas. As rodas esportivas Abarth de 18” garantem não só um visual incrível, mas também a estabilidade necessária para uma direção mais esportiva. E quem já passou por um dia de chuva sabe como é bom ter faróis de neblina em LED.

Esse modelo também não esquece da segurança das crianças, com ganchos ISOFIX para fixação de cadeirinhas. E o painel digital de 7” é super intuitivo, fácil de ler enquanto dirige.

Ficha Técnica

Para os curiosos de plantão, vamos aos detalhes técnicos:

Motor : 1.3

: 1.3 Câmbio : Automática, 6 marchas

: Automática, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 185 cv a 5.750 rpm (E)

: 185 cv a 5.750 rpm (E) Torque : 27,5 kgfm a 1.750 rpm (E/G)

: 27,5 kgfm a 1.750 rpm (E/G) Velocidade Máx. : 220 km/h

: 220 km/h 0-100 km/h : 7,6 s

: 7,6 s Consumo Cidade : 7,2 km/l (E) / 10,3 km/l (G)

: 7,2 km/l (E) / 10,3 km/l (G) Comprimento : 4.425 mm

: 4.425 mm Altura em relação ao solo : 187 mm

: 187 mm Tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Porta-malas: 600 litros

Esse é o Fiat Fastback Abarth 2026, um carro que promete atrair tanto os entusiastas por velocidade quanto aqueles que buscam conforto e tecnologia em suas viagens. Com tantas opções a bordo, a experiência ao volante fica ainda mais interessante.