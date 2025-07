Preços, ficha técnica e equipamentos na Fipe de carros

O Volkswagen Nivus Comfortline 2026 chegou com tudo como a opção intermediária do SUV cupê da marca. Com um preço sugerido de R$ 146.290, ele chega para conquistar os apaixonados por carros. Essa nova linha manteve o visual atualizado que já conhecemos, com faróis de LED mais fininhos conectados por uma peça central — mas, ao contrário da versão topo de linha, essa não traz iluminação.

Nos primeiros seis meses de 2025, o Nivus mostrou que está no jogo, emplacando 22.662 unidades, segundo a Fenabrave. Porém, ainda ficou atrás do seu concorrente direto, o Fiat Fastback, que liderou com 25.161 unidades. Em terceiro lugar, temos o Citroën Basalt, com 10.017 unidades vendidas.

O que tem sob o capô?

Quando falamos do motor, o Nivus Comfortline vem com o conhecido 1.0 TSI flex de três cilindros. Ele entrega 116 cv com gasolina e 128 cv com etanol, além de um torque de 20,4 kgfm. Trocando em miúdos, isso resulta em um bom desempenho para o dia a dia nas ruas. O câmbio é automático de seis marchas, que, convenhamos, faz bem a diferença, especialmente em situações complicadas de trânsito. Segundo o Inmetro, ele consome 12,4 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada com gasolina. Em relação ao etanol, as médias caem um pouco para 8,6 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada.

O que vem de série?

Agora, se você curte tecnologia e conforto, vai adorar os itens de série do Nivus Comfortline 2026. Ele traz um controle adaptativo de velocidade e distância, que ajuda muito em viagens longas e na hora de pegar aquela estrada cheia de curvas. Outro destaque é a frenagem autônoma de emergência, uma mão na roda para aumentar a segurança.

Além disso, são seis airbags, sistema “Start & Stop” para economizar combustível, e um ar-condicionado digital “Climatronic” — perfeito para enfrentar os dias quentes. E quem não gosta de um carregador de celular por indução e seis alto-falantes que garantem uma boa trilha sonora nas viagens?

Os itens continuam com o apoio de braço central dianteiro, retrovisores com ajuste elétrico e a função “Tilt down” do lado direito, ótima para estacionar em locais apertados. E não podemos esquecer da câmara de ré! Se você já pegou uma manobra complicada, sabe como isso facilita a vida.

O Nivus também impressiona com sua central multimídia “VW Play”, que tem uma tela de 10” sensível ao toque e tecnologia de App-Connect. Conectar seu celular vai ser um momento rápido e tranquilo.

Ainda na parte estética, ele exibe bancos com revestimento em tecido, rodas de liga leve de 16” escurecidas, e aquele toque bacana das maçanetas e retrovisores na cor do carro. Os detalhes fazem diferença, não é mesmo?

Ficha técnica rápida

Para quem ama saber tudo sobre o carro, aqui vão alguns números que podem te interessar:

Motor: 1.0 200 TSI

1.0 200 TSI Câmbio: Automática, 6 marchas

Automática, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 128 cv a 5500 rpm (Etanol)

128 cv a 5500 rpm (Etanol) Torque: 20,4 kgfm a 2000 rpm (Etanol/Gasolina)

20,4 kgfm a 2000 rpm (Etanol/Gasolina) Consumo Cidade: 7,7 km/l (Etanol) / 10,7 km/l (Gasolina)

7,7 km/l (Etanol) / 10,7 km/l (Gasolina) Comprimento: 4266 mm

4266 mm Capacidade do tanque: 52 litros

52 litros Peso líquido: 1199 kg

1199 kg Garantia: 36 meses

Então, se você está no mercado à procura de um SUV que apele para o estilo e a tecnologia, o Nivus Comfortline 2026 pode ser uma excelente opção. É o tipo de carro que promete deixar suas experiências ao volante ainda mais prazerosas.