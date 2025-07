Tesla lança versão mais econômica do Model Y com redesign

A Tesla está com novidades na área e, para os apaixonados por carros, isso é sempre uma boa notícia. A marca está preparando uma versão mais em conta do Model Y, pensando especialmente no mercado chinês. Segundo informações que circularam, essa nova configuração começou a ser fabricada e deve estar nas concessionárias a partir do quarto trimestre de 2025. Elon Musk mencionou em uma teleconferência que essa versão não é um modelo completamente novo, mas sim uma versão simplificada do SUV que já conhecemos.

Recentemente, imagens internas compartilhas por um blogueiro chamado “Garage 42” mostram que a Tesla decidiu fazer algumas mudanças pra cortar custos. Por exemplo, o teto panorâmico de vidro e as telas de entretenimento para os passageiros de trás deixaram de existir. Quem já pegou uma estrada longa sabe como essas telonas podem entreter, mas com algumas simplificações, a Tesla está focando em reduzir o preço final.

O interior também passou por uma repaginada. O espaço do apoio de braço na frente ficou mais arejado e prático, mas as hastes da coluna de direção continuam por ali. E, sim, o sistema de troca de marchas vai seguir o mesmo formato da versão atual, ainda utilizando a tela. Se você é do tipo que frequentemente fica parando pra mudar marchas, sabe o quanto isso é um ponto importante.

Na parte externa, mudaram algumas coisinhas para deixar o modelo mais econômico de ser produzido. A faixa de luz que ligava os faróis frontais foi eliminada, e os faróis mudaram de lugar, lembrando mais a frente do Model 3. Atrás, as lanternas devem ficar simplificadas também, sem aquela faixa reflexiva central.

Essa manobra da Tesla vem em um momento crucial, uma vez que a concorrência na China “está pegando fogo”. No primeiro semestre de 2025, o Model Y vendeu 171.491 unidades e ainda lidera entre os SUVs acima de 250 mil yuans (cerca de 34,7 mil dólares). No entanto, as concorrentes estão colando na Tesla. A Xiaomi, por exemplo, já vendeu 155.692 unidades do seu modelo SU7, e ainda lançou o YU7 no fim de junho, alcançando nada menos que 200 mil vendas em pouquíssimo tempo.

Além da Xiaomi, marcas como XPeng, Li Auto e Nio também estão com novos modelos no forno, prontinhos pra encarar a disputa. Com tanta competição surgindo, é compreensível o movimento da Tesla em trazer essa versão mais acessível do Model Y, criando uma nova chance de seguir na liderança do mercado chinês. A vida na estrada promete ficar ainda mais interessante!