Volkswagen lança Virtus 170 TSI AT com desconto de R$ 23 mil

O Volkswagen Virtus 170 TSI automático está com uma oportunidade imperdível para quem tem deficiência. Para esse público, há uma isenção total do IPI e um bônus especial da fábrica para quem se encaixa nas condições de compra. A versão de entrada é especialmente interessante, pois oferece um bom custo-benefício e um porta-malas generoso de 521 litros — perfeito para quem gosta de pegar a estrada com a família ou amigos.

O preço sugerido do modelo 170 TSI AT é de R$ 128.490, mas, durante essa campanha para PcD, ele sai por R$ 105.286,61. Isso significa um desconto de R$ 23.203,39! Vale lembrar que os preços podem variar dependendo da região, como confirmado pela concessionária Norpave e o portal Fipe Carros.

As concessionárias da Volkswagen estão preparadas para atender esse público de forma completa, dando todo o suporte desde a parte de documentação até a escolha do carro. Eles também oferecem informações detalhadas sobre prazos e opções de financiamento exclusivo.

O Virtus vem bastante equipado. São 6 airbags, que incluem os frontais e laterais, além de um alerta sonoro para o uso dos cintos. Você vai poder curtir um ar-condicionado Climatronic com filtro de poeira e até carregar seu celular por indução. E quem já teve que ajustar a coluna de direção entende a importância do ajuste de altura e profundidade, não é?

Ele traz também tecnologia de segurança moderna, como o controle eletrônico de estabilidade (ESC), câmera traseira e faróis de LED. Para quem tem crianças, o sistema ISOFIX facilita a fixação das cadeirinhas.

Na parte tecnológica, o Virtus não decepciona. Temos um painel digital de 8″, rodas de liga leve de 16″ e um sistema multimídia VW Play com tela touchscreen de 10,1″. E, para facilitar ainda mais, as entradas USB são tipo C! No volante, dá para trocar as marchas usando os shift-paddles, uma mão na roda para quem gosta de um bit de controle extra ao dirigir.

Sob o capô, o Virtus 170 TSI AT esconde um motor 1.0 turbo TSI, que entrega 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina. O torque é de 16,8 kgf.m a 1.750 rpm para ambas as opções de combustível, combinado com uma transmissão automática de 6 marchas.

Um dado interessante é que entre janeiro e junho de 2025, o Chevrolet Onix Plus foi o líder de emplacamentos, com 21.560 unidades vendidas. O Toyota Corolla ficou em segundo lugar com 18.399, enquanto o Virtus, com suas 17.173 unidades, garantiu o terceiro lugar. O Fiat Cronos fechou o semestre com 14.553.

Se você está pensando em um sedan que combina estilo e tecnologia com uma oferta especial para PcD, o Volkswagen Virtus 170 TSI AT não deve passar batido!