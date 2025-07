Avatr 11 é lançado em Singapura com preço elevado em relação à China

O Avatr 11 acaba de desembarcar em Singapura e a primeira coisa que salta aos olhos é o preço: a partir de 278.999 dólares de Singapura, o que dá cerca de 217,7 mil dólares americanos. Para se ter uma ideia, na China esse SUV elétrico é vendido a partir de 289.900 yuans, ou seja, em torno de 40,5 mil dólares. Uma diferença e tanto, não?

E por que essa disparada de preços? Em Singapura, além do valor do carro, existe uma taxa salgada de cerca de 100 mil dólares de Singapura para o Certificado de Habilitação (COE), além de outras taxas de registro. Isso encarece bastante qualquer veículo novo por lá.

Agora, vamos falar do que realmente importa: como é dirigir o Avatr 11. Esse SUV é um modelo médio-grande, com dimensões generosas: 4,89 metros de comprimento, 1,97 m de largura e 1,60 m de altura. O entre-eixos é de 2,97 m, o que garante um bom espaço interno, ideal para quem gosta de viajar com a família ou os amigos. Se você já passou um dia na estrada com a galera, sabe como um espaço amplo faz a diferença.

Versões do Avatr 11

O Avatr 11 vem em duas versões: EREV e BEV.

Na versão híbrida EREV, você tem um motor elétrico traseiro de 310 cv e 367 Nm de torque, combinado com um motor 1.5 turbo que age como gerador. Com isso, a autonomia elétrica chega a 225 km. Mas se você precisar de mais fôlego, pode ir até 1.065 km com o motor a combustão, tudo em um tempo de 6,9 segundos para ir de 0 a 100 km/h. É perfeito para aqueles trajetos longos em que você não quer se preocupar com paradas frequentes.

Já nos modelos totalmente elétricos BEV, o sistema elétrico é fornecido pela Huawei, com potência de 318 cv e 396 Nm. O carro vem com uma bateria de 116,7 kWh e pode rodar até 815 km com uma carga completa. O desempenho é fantástico, levando o SUV de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos. Para os aceleradores de plantão, tem uma versão de tração integral que faz isso em incríveis 3,9 segundos!

Todos os modelos têm uma velocidade máxima de 200 km/h. E se você estava se perguntando sobre a recarga, a versão BEV leva cerca de 35 minutos para carregar 80% da bateria em um ponto rápido. Já o EREV, faz isso em cerca de 15 minutos, indo de 30% a 80% — ideal para dar aquele gás na estrada.

Tecnologia e venda

O Avatr 11 está equipado com o sistema Huawei ADS 3.0, que traz 3 lidars, 11 câmeras e vários radares. Isso significa que você terá recursos avançados, como condução assistida em rodovias, piloto automático em áreas urbanas e até estacionamento remoto. Se você já tentou estacionar em um lugar apertado, sabe como essa função pode ser uma mão na roda.

Em junho, a marca Avatr vendeu 10.153 carros, aumentando 117% em relação ao ano passado. Mas, curiosamente, apenas 153 unidades foram do Avatr 11. A empresa também oferece outros modelos, como os 06, 07, 011, 12 e 012. Além disso, modelos da GWM Tank estão na mesma linha de tecnologia.

Em suma, o Avatr 11 traz uma proposta interessante para quem busca um SUV elétrico sofisticado e cheio de tecnologia. Com preços que variam bastante entre os mercados, vale a pena ficar de olho nas novidades desta montadora!