Polo Track com desconto de R$ 14.790 para PcD na Fipe Carros

O Volkswagen Polo Track é a versão acessível do nosso querido hatch, que, adivinha só? Como o carro mais vendido do Brasil em 2025, ele vem bombando! Neste mês de julho, o modelo traz umas condições especiais pra quem é empresário ou produtor rural. Um detalhe importante: depois de comprá-lo, você deve esperar 12 meses para revender.

O preço de tabela da versão Track é de R$ 95.790, mas se você tem direito à isenção, dá para levar por R$ 84.295 — uma economia de R$ 11.495. Isso é um belo desconto, né? Esses valores foram confirmados por fontes confiáveis, mas é bom ficar de olho, pois podem variar na sua região.

Atendimento Especializado

Se você é empresário, as concessionárias Volkswagen estão prontas para ajudar. Elas têm um atendimento personalizado para auxiliar no processo todo, desde a burocracia até as dúvidas sobre o carro. Isso facilita muito, principalmente com informações sobre prazos e opções de financiamento. Se você já enfrentou aquele stress na hora de comprar um carro, sabe como isso faz diferença.

Desempenho e Espaço

O Polo Track oferece um porta-malas generoso de 300 litros, ideal para quem precisa de espaço. Além disso, o interior é bem distribuído, o que é ótimo para viajar com a família ou amigos.

Com 4,07 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,47 m de altura, ele não é muito grande, mas também não é pequeno. O entre-eixos de 2,57 m garante um bom conforto para todos os passageiros.

Outra coisa que chama a atenção é o motor 1.0 TSI, que entrega 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. Para quem adora dar um rolê no final de semana, isso promete boas emoções.

O Carro Mais Vendido do Brasil

O sucesso do Polo não é à toa. Segundo a Fenabrave, no primeiro semestre de 2025, ele vendeu 57.217 unidades! Em segundo lugar veio o T-Cross, com 44.532, e na sequência, o Fiat Argo e o Hyundai HB20.

Na versão Track, ele tem motor 1.0 de três cilindros, sem turbo. Com gasolina, a potência fica em 77 cv, e com etanol, sobe para 84 cv, com torque de 10,3 kgfm. O câmbio é manual, com cinco marchas, ideal para quem curte ter mais controle na direção.

Preços e Descontos

Aqui estão os valores para facilitar:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Volkswagen Polo Track R$ 95.790,00 R$ 84.295,00 R$ 11.495,00

Se você está pensando em um carro novo, o Polo Track é uma escolha a se considerar. Com tanta praticidade e conforto, é difícil não se apaixonar! Imagine pegar a estrada com ele, sentindo cada curva com a adrenalina a mil.