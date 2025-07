Jeep oferece desconto de R$ 41.548 no Compass Overland para CNPJ

O Jeep Compass Overland Hurricane 2025 é uma opção e tanto, especialmente para microempresas e produtores rurais, com condições especiais durante a campanha de vendas diretas deste mês de julho. Se você tem CNPJ e inscrição estadual ativos, essa é uma oportunidade bacana para garantir um carro que entrega bastante valor.

Vale destacar que essa promoção não vale para pessoas físicas, motoristas PcD, taxistas ou empresas que não se encaixam como microempresa. A oferta é válida até 31/07/2025. Uma das coisas que chama atenção no Compass é seu porta-malas de 410 litros, que deixa a desejar quando comparado com rivais como o Toyota Corolla Cross (440 litros) e o novo Nissan Kicks (470 litros).

Preço e Desconto

A versão Overland 2.0 Hurricane AT 4×4, que normalmente custa R$ 276.990, está com um baita desconto para essa galera: sai por apenas R$ 235.442! Isso significa uma economia de R$ 41.548. O pessoal do site Fipe Carros confirmou esses valores e as condições, então, se você está pensando em trocar de carro, essa é uma chance e tanto.

Itens de Série

Falando um pouco mais sobre o que o Compass oferece, ele vem recheado de itens bem legais. Temos:

Acendimento automático dos faróis : ideal para quem dirige à noite.

: ideal para quem dirige à noite. Central multimídia de 10,1″ com integração para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

com integração para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Ar-condicionado digital dual zone : perfeito para aqueles dias de calor, não é mesmo?

: perfeito para aqueles dias de calor, não é mesmo? Direção elétrica , que facilita bastante nas manobras, principalmente na cidade.

, que facilita bastante nas manobras, principalmente na cidade. Câmera de ré e detector de fadiga do motorista, que ajudam a manter a segurança em alta.

Além disso, o modelo conta com faróis Full LED e um painel de instrumentos digital em HD de 10,25″, que traz um visual moderno e sofisticado para o carro.

Segurança e Tecnologia

A segurança nunca é demais, e o Compass oferece nada menos que sete airbags. Isso inclui frontais, laterais, de cortina e um adicional para os joelhos do motorista. Também tem sistema de monitoramento de pressão dos pneus, o que é ótimo para evitar sustos na estrada.

E para quem gosta de música, o sistema de som é bem razoável, com seis alto-falantes e opções para conectar USB e Bluetooth. E que tal um carregador de celular por indução? Isso mesmo, só colocar o celular lá e deixar carregando enquanto você dirige.

Confira a Concorrência

Para se ter uma ideia do cenário, o Toyota Corolla Cross foi o campeão de vendas entre os SUVs médios, com 30.091 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. O Jeep Compass vem logo atrás, com 27.533 unidades. Não é à toa, pois o Compass entrega bastante e ainda traz um visual robusto que agrada muitos motoristas.

Ao final do dia, é sempre bom lembrar que cada carro tem sua particularidade e estilo, mas opções como o Compass Overland realmente se destacam pela combinação de conforto, tecnologia e segurança.