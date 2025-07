Chevrolet Montana 1.2 Turbo tem desconto de R$ 27.700 para CNPJ

Durante o mês de julho, a Chevrolet Montana 1.2 Turbo chegou com condições bem interessantes para vendas diretas, focadas principalmente em empresas e produtores rurais. Essa versão de entrada é bem equipada, com capacidade de carga de até 650 kg. Mas tem um detalhe: se você comprar nesse esquema, não pode revender o carro antes de 12 meses. Agora, se você já tem um CNPJ, é uma oportunidade e tanto!

Com o pacote R8A, o preço de tabela da Montana é de R$ 138.290, mas quem optar pela venda direta consegue adquirir por apenas R$ 110.590. Isso representa um baita desconto de R$ 27.700, uma pechincha se você considerar tudo que ela oferece.

Esses valores foram verificados na concessionária Guiautos, localizada em Ipatinga (MG). E vale lembrar: os preços podem variar de acordo com a região, então, se você está interessado, vale checar as condições na sua cidade.

Sob o capô, a Chevrolet Montana LT Turbo traz um motor 1.2 Turbo, que passou por algumas melhorias. A potência subiu de 133 cv para 141 cv graças a uma atualização no sistema de injeção direta de combustível e ajustes no software. Ou seja, você sente um desempenho melhor ao pisar fundo!

Em termos de vendas, a Montana está na briga. Nos primeiros seis meses do ano, a picape ficou em terceiro lugar no segmento, com 10.126 unidades vendidas. A Fiat Toro continua na liderança, mas a Montana mostra que veio para competir!

Agora, vamos falar do que a Montana tem a oferecer. O modelo vem com um sistema multimídia Chevrolet MyLink, com tela de 8″ que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay — perfeito para quem não abre mão de estar conectado. Também conta com rádio AM/FM, Bluetooth para até dois celulares, entrada USB dupla e até um ar-condicionado para manter a temperatura sob controle nos dias quentes.

A segurança também é prioridade. A Montana oferece seis airbags, controle de estabilidade e tração, além de sistema Isofix para cadeirinhas infantis. E para quem carrega muita coisa na caçamba, ela vem equipada com protetor e oito ganchos para amarração de carga, evitando que sua carga fique solta durante o trajeto.

Para facilitar o dia a dia, um assistente de partida em aclive e vidros elétricos com acionamento por um toque fazem a diferença, né? E o painel de instrumentos tem uma tela digital de 3,5″, que traz tudo que você precisa ter em mãos enquanto dirige. Os faróis, por sua vez, possuem sensor crepuscular, então eles acendem sozinhos quando a luz do dia começa a falhar.

Uma verdadeira parceira para quem vive na correria do dia a dia e ainda conta com um estilo que agrada. Olha, se você já pegou estrada em dias de sol intenso, sabe como a visibilidade é essencial, e a Montana se preocupa com isso!