CATL procura investimento para unidade de chassis skateboard

A CATL, que já é o gigante das baterias para carros elétricos, está colocando suas fichas em um novo projeto que promete agitar o mercado: os chassis do tipo skateboard. Essa decisão vem em um momento em que o setor de baterias está passando por uma leve desaceleração, e a empresa busca expandir seus horizontes.

Em dezembro de 2024, a CATL lançou o Bedrock Chassis, que é a versão principal do CIIC (Chassi Integrado Inteligente da CATL). Esse modelo foi projetado com foco na segurança. A primeira montadora que deve usar esse chassi é a Avatr Technology, que é ligada à Changan. No entanto, não temos uma data certa para o lançamento do carro que vai utilizar essa nova base. E, por falar em segurança, vale lembrar que a inovação já chegou ao ponto de vermos baterias de madeira para veículos elétricos, trazendo mais sustentabilidade.

Para dar um gás nesse novo segmento, a CAIT-SH, a subsidiária da CATL, abriu sua primeira rodada de captação. Eles estão buscando levantar cerca de 2 bilhões de yuans, o que dá mais ou menos US$ 280 milhões. Criada em 2021, a CAIT-SH está encarregada de desenvolver soluções e produtos para essas plataformas de veículos.

Desde novembro de 2023, a empresa não é mais totalmente controlada pela CATL, pois novos sócios foram incluídos dentro do grupo. A avaliação de mercado da CAIT-SH gira em torno de 9 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 1,26 bilhão). Para investidores que desejam entrar nessa aposta, o valor mínimo exigido é de 100 milhões de yuans, o que implica que apenas grandes investidores, principalmente estatais, terão acesso.

Segundo o portal Yiou, alguns investidores já se pronunciaram. Por exemplo, um banco estatal ficou com 9,99% da empresa e outra instituição financeira investiu 200 milhões de yuans. Diferente do que vemos em ofertas públicas, essa rodada foi feita de forma reservada, apenas com convites diretos. É uma estratégia da CATL para escolher cuidadosamente seus parceiros nesse projeto promissor.

Falando em inovação, a FAW Audi está dando o que falar com a pré-venda do Q6L e-tron na China, mostrando que a corrida dos elétricos está mais forte do que nunca. A CATL, por sua vez, continua dominando o mercado de baterias, com uma participação de 38,1% entre janeiro e maio de 2025, segundo a consultoria SNE Research. Mas a expansão além das baterias é crucial. Outras empresas como a IM Motors também estão se preparando para o lançamento global de elétricos com maior autonomia em 2025.

Com o investimento nos chassis skateboard, a CATL busca diversificar suas atividades e criar novas fontes de receita. O mercado, que deve crescer junto com a popularização dos elétricos nos próximos anos, promete muitas novidades. Enquanto isso, a Tesla também mostrou um crescimento nas produções e entregas, indicando que o aquecimento do mercado continua firme.