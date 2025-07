Produtor de cinema entra com processo contra Volvo por danos auditivos

Um produtor de cinema do Tennessee, chamado Timothy Zajaros, está na justiça contra a Volvo Car Corporation. Ele alega que o sistema de som do seu Volvo XC90 comprometeu sua audição de maneira permanente. A história começou em setembro de 2022, quando Zajaros dirigia seu carro e foi surpreendido por um alarme agudo que saiu dos alto-falantes. A dor foi intensa, e a consequência foi a perda auditiva e um zumbido que não o deixou mais.

Não é difícil imaginar como isso pode afetar a vida de alguém que trabalha com som, como um produtor de cinema. Zajaros afirma que teve prejuízos financeiros por conta das limitações que a situação trouxe, o que é um baque para quem precisa ouvir bem para fazer seu trabalho.

O processo inicialmente incluía três empresas da Volvo, mas a justiça decidiu retirar a Volvo Cars of North America e a Volvo Group North America do caso. E assim, agora a Volvo Car Corporation, lá da Suécia, é o foco principal dessa disputa. A juíza Aleta A. Trauger considerou que não havia provas suficientes para responsabilizar a unidade dos EUA, já que o carro foi fabricado na Suécia. Para eles, o único elo era o nome "Volvo", o que não é suficiente para estabelecer uma responsabilidade legal.

Zajaros também alegou que o problema no som era um defeito de fabricação que a montadora sabia, mas não informou nem resolveu. Isso levanta uma questão interessante: quem de nós não ficou incomodado com um ruído estranho vindo do carro? Seja por um alto-falante não calibrado ou por uma batida diferente do motor, os alertas sonoros devem servir para ajudar, não para complicar.

Atualmente, a Volvo Car Corporation não se manifestou sobre o processo, mas a ação segue seu curso, agora exclusivamente com a montadora sueca. O futuro ainda é incerto, especialmente se eles realmente forem responsabilizados pelo que aconteceu. E enquanto tudo isso transcorre, a Volvo segue com seus planos, com o lançamento do ES90 previsto para o Brasil em 2026, buscando competir com gigantes como BMW e Porsche.

Recentemente, o XC60 2024 chegou ao Brasil e trouxe uma série de novidades tecnológicas e de segurança, sem mencionar que o mercado está sempre agitado, com outras montadoras também enfrentando processos. Quem acompanha as notícias do setor sabe que isso não é uma novidade e que, muitas vezes, os consumidores se tornam protagonistas de histórias como esta.