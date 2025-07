Acidente na BR-369 resulta em três mortes nesta segunda-feira

Um grave acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 28 de julho, na rodovia BR-369, em Corbélia, resultando na trágica morte de três pessoas e deixando outras três feridas. As informações foram fornecidas pelo subtenente Lasta, do Corpo de Bombeiros de Cascavel.

O acidente aconteceu quando um ônibus colidiu frontalmente com um automóvel que transportava um casal e três crianças. De acordo com o Corpo de Bombeiros, das cinco pessoas que estavam no carro, três faleceram: o pai e duas crianças, uma de dois anos e outra de cinco.

As equipes de emergência foram acionadas rapidamente, com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os bombeiros comunitários de Corbélia sendo os primeiros a chegarem ao local. Ao chegarem, encontraram a colisão bastante grave, com apenas o motorista no ônibus.

O subtenente explicou que, ao chegar ao local, as equipes se depararam com a situação do veículo de passeio, que teve três vítimas fatais e duas sobreviventes. Ele detalhou que as vítimas fatais incluíram o pai e duas crianças, enquanto as duas pessoas que se encontravam vivas foram resgatadas e levadas para atendimento médico.

As circunstâncias e causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A tragédia levou à mobilização de diversos serviços de emergência na região, refletindo a gravidade da situação.