Léo Dias agradece SBT em sua despedida: “fui notado aqui”

Na última sexta-feira, Leo Dias anunciou sua saída do SBT durante uma entrevista ao programa “Fofocalizando”. A conversa aconteceu em uma videochamada ao vivo de Lisboa, onde o jornalista expressou seu agradecimento à família Abravanel e refletiu sobre os anos de carreira que construiu na emissora.

Leo destacou a importância do SBT em sua trajetória, afirmando: “Eu sou muito grato ao SBT, muito grato à família Abravanel. Se não fosse o SBT, eu não teria sido notado, eu não teria sido percebido”. Ele ressaltou que o reconhecimento que conquistou ao longo dos anos ultrapassa as fronteiras do Brasil, chegando até mesmo a Portugal, onde atualmente reside.

A saída de Leo Dias do SBT marca o início de uma nova fase em sua carreira, pois ele agora se junta ao grupo Band. Durante o programa, a apresentadora Caríúcha também se emocionou ao reconhecer a contribuição de Leo para sua jornada profissional. Com lágrimas nos olhos, ela expressou sua gratidão, dizendo que ele sempre abriu portas para ela e que seu apoio foi fundamental em sua carreira.

Falando sobre o futuro, Leo Dias mencionou que sua decisão de deixar o SBT também está ligada a questões pessoais. Aos 50 anos, ele afirmou que está pensando em sua aposentadoria e desejando mais estabilidade para sua vida: “Eu preciso que as pessoas entendam que eu estou ficando velho e que preciso pensar em dias melhores pra minha vida”.

Apesar da mudança, o jornalista garantiu que não pretende cortar laços com a família Abravanel, prometendo que ainda fará visitas ao SBT.

Na nova etapa de sua carreira na Band, Leo Dias já tem novos desafios pela frente. Ele será o apresentador da nova versão do programa “Cara a Cara”, que foi um grande sucesso nas décadas de 1980 e 1990, sob o comando de Marília Gabriela. Além disso, ele irá participar do programa “Melhor da Tarde” e estará presente nas coberturas do Carnaval no “Band Folia”. Com essa nova contratação, Leo passará a receber um salário mensal de R$ 200 mil, consolidando sua posição como um dos principais nomes do jornalismo de entretenimento do Brasil.

Antes de encerrar sua participação no programa, Leo Dias declarou: “Eu tô saindo com a alma tranquila”, uma frase que reflete seu estado de espírito diante dessa nova mudança em sua trajetória profissional.