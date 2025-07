Vendas no México recuam; Nissan domina lista dos mais vendidos

O mercado automotivo no México, que é o quarto maior da América, está enfrentando um momento difícil. No último mês, as vendas de veículos 0 km caíram pelo terceiro mês seguido. Em junho, foram vendidas 116.059 unidades, uma queda de quase 6% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram 123.391 carros.

Se olharmos para o acumulado do primeiro semestre, o cenário não é muito melhor. Foram 709.341 carros vendidos, o que representa uma leve queda de 0,2% em relação ao ano passado, quando o total foi de 711.118 unidades. Bem curioso que, até maio, a tendência era positiva.

A Nissan continua reinando entre os fabricantes, com 21.153 unidades emplacadas em junho, repetindo o mesmo número do ano passado. O que surpreende é que a Nissan aumentou sua participação no mercado em 1,1 ponto percentual.

Por outro lado, a Chevrolet, em segundo lugar, viu suas vendas despencarem em 12%, caindo para 14.736 unidades. A Volkswagen, que tinha perdido a posição para a Toyota em maio, já se recuperou e ficou novamente em terceiro, vendendo 10.471 carros.

Surpreendente mesmo é a Kia, que, apesar do clima de queda em grande parte do mercado, conseguiu crescer e vender 9.410 unidades. A Mazda enfrentou dificuldades, vendo suas vendas despencarem em mais de 20%, com apenas 7.126 unidades comercializadas.

Ranking das Montadoras

Em meio a tudo isso, alguns números chamam a atenção. Aqui está o ranking das montadoras em junho:

Nissan: 21.153 unidades, 18,2% de participação Chevrolet: 14.736 unidades, 12,7% de participação Volkswagen: 10.471 unidades, 9,0% de participação Toyota: 10.162 unidades, 8,8% de participação Kia: 9.410 unidades, 8,1% de participação

É sempre interessante olhar para as vendas dos modelos mais populares. O Nissan Versa foi o carro mais vendido, seguido da picape NP300 e do Chevrolet Aveo. Para quem adora um hatch, o Kia K3 Sedan também se destacou, mostrando um crescimento em comparação ao ano anterior.

Modelos Mais Vendidos

Os números de modelos em junho são igualmente chamativos:

Nissan Versa: 6.368 unidades Nissan NP300: 4.409 unidades Chevrolet Aveo: 4.297 unidades Kia K3 Sedan: 3.961 unidades Nissan March: 2.269 unidades

Entre as novidades, o Mazda CX-30 se destacou no segmento de SUVs, reafirmando sua popularidade com 1.985 unidades vendidas. Já a VW Saveiro deu uma bela reviravolta, subindo quase 19% em vendas e entrando no top 10, enquanto o Renault Kwid sofreu uma queda, perdendo um terço dos seus compradores.

Quem dirige bastante e está sempre curioso para saber o que está em alta no mercado, percebe como algumas marcas se adaptam melhor a tempos difíceis do que outras. Esse jogo constante de vendas e estratégias é o que torna o universo automotivo tão empolgante e dinâmico!