Fiat Fastback é avistado em testes na Europa

O novo Fiat Fastback já está ganhando forma e promete agitar o mercado. A marca italiana está testando a segunda geração do SUV-cupê, que deve estrear na Europa no final de 2025. Recentemente, o modelo foi flagrado na Suécia, todo camuflado, dificultando a visão dos detalhes. Mas as redes sociais já estão cheias de imagens, principalmente pelo perfil KindelAuto no Instagram.

Essa nova versão segue o conceito que a Fiat apresentou em 2024 e, para brigar em novos mercados, ele vai ficar um pouco maior. A novidade vai usar a plataforma Smart Car, a mesma que já impulsiona modelos como o Citroën C3 Aircross e o Basalt. A ideia é garantir um comportamento mais esportivo ao mesmo tempo que mantém um consumo bem eficiente. E não para por aí: a Fiat também está preparando um compacto chamado Multipla, que deve chegar em 2026.

Design Moderno e Funcional

Falando sobre o visual, o novo Fastback traz linhas mais retas e modernas. A traseira promete ser curta e alta, com faróis de LED finos que se integraram à grade iluminada onde aparece o nome da Fiat. Embora as rodas grandes do conceito sejam bem legais, na versão final, elas devem ser substituídas por alternativas mais simples. Também podemos esperar que as maçanetas convencionais retornem, trazendo um toque de nostalgia.

Os testes na Suécia mostraram que o design final está quase lá, com alguns elementos que lembram o Fiat Grande Panda, como retrovisores e outros detalhes vistos no conceito. A camuflagem pesada sugere que a Fiat ainda está fazendo os últimos ajustes, algo bem comum em carros que estão em fase de desenvolvimento.

Chegando ao Mundo Todo

Essa nova geração do Fastback não é só para a Europa. Ele será um projeto global, com planos de venda na América Latina, Oriente Médio e África. No Brasil, a expectativa é que o modelo chegue apenas em 2027, já que em 2026 a prioridade será o lançamento do Grande Panda, que vai substituir o Argo e o Mobi.

O modelo atual é um verdadeiro sucesso aqui. Desde seu lançamento em 2022, já foram vendidas mais de 100 mil unidades, o que o torna um dos carros mais importantes da Fiat no país. Por isso, a nova geração vem com tudo, mais sofisticada e adaptada para diferentes mercados.

Concorrência Quente

Só para você ter uma ideia do desempenho no mercado, nos primeiros seis meses de 2025, o Nivus registrou 22.662 unidades vendidas, mas ficou atrás do Fiat Fastback, que liderou com 25.161 emplacamentos. Em terceira posição, temos o Citroën Basalt, com 10.017 unidades. Isso mostra o quanto o Fastback é querido entre os brasileiros!

Tecnologia e Motorização

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o que virá sob o capô, a expectativa é que o novo Fastback traga tecnologias mais modernas de eletrificação, superando o atual sistema híbrido leve de 12V que vem com o motor 1.0 turbo de 130 cv.

Com isso, o próximo Fastback deve despertar ainda mais interesse, mantendo um design ousado e oferecendo opções para quem busca um SUV com aquela pegada de cupê, mas sem perder a essência que conquistou tanta gente por aqui.