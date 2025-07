Filho ataca padrasto após briga envolvendo bebida na família

Um incidente grave ocorreu em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 10 de maio. Um filho de 31 anos esfaqueou seu padrasto, de 45 anos, após o homem ter agredido sua mãe. A agressão começou quando o padrasto jogou um copo de cerveja no rosto da mulher.

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, a situação se agravou quando o filho ficou sabendo da ação do padrasto. Ele se dirigiu à casa onde o homem morava e, em um momento de raiva, atacou-o com nove facadas.

Após a agressão, a vítima foi levada ao hospital em estado grave. No entanto, a polícia não conseguiu confirmar como está a saúde do homem atualmente.

As investigações revelaram que a relação entre o padrasto e a mãe do agressor tinha se deteriorado. O homem estava tentando reatar o relacionamento, mas, diante das recusas, acabou reagindo de forma violenta.

Na última sexta-feira, o filho foi preso sob a acusação de tentativa de homicídio. Ele permanece detido enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre seu futuro: se poderá responder ao processo em liberdade ou se continuará preso.

A situação ressalta as tensões familiares que podem levar a atos de violência e a necessidade de apoio e medidas preventivas para evitar episódios semelhantes.