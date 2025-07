Senadores tentam reverter aumento de tarifas de Trump hoje, 29

Um grupo de senadores brasileiros, liderado por Nelsinho Trad e Tereza Cristina, se reuniu nesta terça-feira com parlamentares dos Estados Unidos na tentativa de negociar a suspensão de uma tarifa de 50% que o presidente Donald Trump impôs às exportações brasileiras. A medida deve entrar em vigor na próxima sexta-feira e já gera preocupações nas esferas política e econômica.

Os senadores estão em Washington com o objetivo de discutir as tarifas que, segundo eles, podem prejudicar tanto o comércio brasileiro quanto o americano. Nelsinho Trad destacou que a pressão de empresários, tanto do Brasil quanto dos EUA, é fundamental para ajudar a reverter essa situação. Durante um encontro na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, os empresários se comprometeram a elaborar um documento solicitando a abertura de negociações e, até que isso ocorra, a suspensão da nova tarifa.

“Agora que conseguimos juntar os empresários americanos, temos a expectativa de abrir um canal de diálogo que pode ser eficaz”, afirmou Trad. Ele ressaltou a importância do apoio do setor privado, que já enfrenta desafios e vê a tarifa como negativa para seus negócios.

A comitiva brasileira tem o apoio de representantes de diversos setores, como laranja, café e carne, que têm interesse em manter e expandir suas vendas para o mercado americano. Trad está otimista de que os encontros desta terça com os parlamentares americanos serão decisivos para a continuação das discussões.

Entretanto, eles enfrentam possíveis dificuldades, já que alguns críticos, como o deputado Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Renato Figueiredo, ameaçaram boicotar a iniciativa, ressaltando as divisões políticas existentes. Os senadores têm adotado uma postura cautelosa, evitando críticas diretas ao governo Trump, mas Tereza Cristina aproveitou a oportunidade para sugerir que o presidente Lula deveria contatar Trump para abordar a situação, alegando que esse diálogo é necessário para proteger os interesses brasileiros.

A composição do grupo de senadores é variada, abrangendo diferentes partidos, o que pode ajudar a minimizar as tensões políticas que envolvem as relações entre Brasil e Estados Unidos. Apesar das divergências, a missão é a de evitar que as tarifas afetem negativamente as economias de ambos os países.

Tereza Cristina enfatizou a importância da reaproximação entre os dois países e a urgência de agir diante das tarifas que considera injustas. O clima de negociação e as potenciais reuniões entre os senadores brasileiros e os americanos são vistas como passos cruciais para evitar uma guerra comercial, que poderia trazer prejuízos significativos.

A expectativa é que os encontros desta terça-feira sejam determinantes para as negociações. Os senadores pretendem avaliar o apoio dos parlamentares americanos e a possibilidade de uma colaboração que promova os interesses do agronegócio e da indústria em ambas as nações.