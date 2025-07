Chevrolet lança Montana 2026 com interior do Tracker

A Chevrolet acaba de revelar a linha 2026 da Montana, e as novidades não vão passar despercebidas! Com um visual renovado e um toque de tecnologia, essa picape promete atrair até os motoristas mais exigentes. Entre as mudanças, estão as novas rodas para as versões Premier e RS, a vibrante cor Vermelho Scarlet e um moderno “cockpit virtual”. Esse painel digital de 8 polegadas se combina com uma central multimídia MyLink de 11”, além de câmera de ré em alta resolução e Wi-Fi nativo. E se você já passou por apuros na estrada, vai gostar da atualização no sistema OnStar, que agora vem com a função “Acompanhamento Seguro”. Com essa, um atendente pode monitorar seu trajeto em tempo real e acionar ajuda em emergências.

Sob o capô, não há grandes surpresas. A picape continua com o motor 1.2 turbo flex, mas com um charme extra: ele ganhou injeção direta e ajustes eletrônicos. Isso significa que agora ela entrega 141 cv e é, até, cerca de 4% mais econômica. Sabe aquela sensação de dirigir sabendo que você pode ir mais longe sem “esticar o bolso”? Essa é a ideia.

A versão manual ficou com itens adicionais bem legais, como retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, espelhos com ajuste elétrico e até iluminação dupla na caçamba. Um toque que facilita no dia a dia!

Os preços? A linha 2026 parte de R$ 141.790 na configuração manual e vai até R$ 177.290 na versão RS, que é a mais completa. Além disso, as opções incluem as versões LT (R$ 147.790), LTZ (R$ 164.290) e Premier (R$ 172.990), todas automáticas. Um belo leque para quem busca performance e conforto!

Com todas essas atualizações, a Chevrolet está mirando em um lugar especial: aumentar a participação da Montana no mercado de picapes intermediárias. A concorrência é dura, especialmente com a Fiat Toro, que está prestes a ultrapassar 500 mil unidades vendidas em 2025.

Desde a versão de entrada, a Montana já vem equipada com itens que muitos apenas sonham, como protetor de caçamba, seis airbags, ar-condicionado, alerta de colisão, sensor crepuscular e uma central MyLink com projeção sem fio e Wi-Fi que, convenhamos, é um bônus e tanto.

Se você optar pela versão LTZ, vai receber rodas de 17”, chave presencial, painel digital e uma câmera de ré que tira qualquer dúvida na hora de estacionar. Nas versões Premier e RS, prepare-se: faróis full-LED, carregador de celular por indução, alerta de ponto cego e bancos com acabamento premium estão entre as maravilhas que esperam por você.

E tem mais! A linha 2026 traz novos acessórios opcionais que podem deixar sua Montana ainda mais personalizada. Luz ambiente, tapetes de borda alta, projeção do logo no chão ao abrir as portas, sistema de som premium e suporte para bicicleta são apenas algumas das opções. E se você é do tipo que adora aventuras, o engate traseiro para até 400 kg vai te deixar bem servido.

Do lado de fora, a Montana impressiona com suas dimensões: são 4,72 m de comprimento, 1,80 m de largura e um entre-eixos de 2,80 m. A caçamba tem capacidade para 874 litros e vem com uma tampa mais leve, vedação avançada e ganchos internos que ajudam a organizar a carga. Imagina só como vai ser prático levar tudo que você precisa para a viagem de final de semana ou aquele dia cheio na cidade.

Essa nova Montana promete entregar muito conforto e um ótimo desempenho. Então, se prepare para tomar a estrada ou encarar a cidade com essa nova máquina!