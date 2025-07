Stellantis, Volkswagen, GM e Toyota se opõem a BYD no Brasil

A BYD, uma das montadoras chinesas que mais tem chamado a atenção no Brasil, está se preparando para iniciar suas operações em Camaçari, na Bahia. Mas, antes de colocar as mãos na massa, a empresa ainda está em busca de alguns incentivos do Governo Federal. Eles pediram uma redução nas tarifas de importação de kits de veículos, passando de 18-20% para 5-10%. Isso acabou gerando descontentamento entre as montadoras que já estão atuando no país.

Recentemente, no dia 15 de julho, o CEO da VW do Brasil, Ciro Possobom, junto com líderes da Toyota, Stellantis e GM, enviou uma carta ao Presidente Lula. Nela, os executivos expõem preocupações sobre como essa redução de tarifas pode prejudicar a indústria nacional como um todo. Eles defendem que essa estratégia da BYD não apenas poderia afetar a competitividade, mas também comprometeria empregos tanto diretos quanto indiretos na indústria automobilística.

A montagem de kits, no entendimento deles, não é um passo temporário, mas sim uma forma de operação que poderia se tornar padrão, diminuindo a produção nacional e, consequentemente, afetando a economia local. Eles mencionam um investimento programado de R$ 180 bilhões, que inclui R$ 130 bilhões para o desenvolvimento de novos veículos e R$ 50 bilhões para fornecedores, tudo isso em risco caso a concorrência se torne desigual.

E não é só a BYD. Outros pesos pesados do setor como Stellantis, VW, GM e Toyota estão investindo forte no Brasil, trazendo novidades em produtos e ampliando suas operações. Todas essas montadoras já têm fábricas espalhadas pelo país, focando inclusive em sistemas híbridos e eletrificados.

Falando um pouco da fábrica da BYD na Bahia, a previsão é que a produção comece em breve, em um regime chamado SKD. E com um acordo feito com o governo local, após cerca de um ano, a empresa começaria a nacionalização dos componentes de forma gradual.

Vale lembrar que as notícias sobre a presença da BYD no Brasil não são novas. A empresa já esteve em evidência por conta de investigações sobre as condições de trabalho na construção de sua fábrica. Para a galera que adora um carro, é sempre bom acompanhar rapidamente como essas movimentações do mercado podem afetar nosso acesso a modelos e tecnologias que estão chegando por aqui. Enquanto isso, a corrida entre as montadoras se intensifica e a expectativa sobre o que vem por aí aumenta.

Se você é fã de automobilismo e adora ficar por dentro das novidades, esteja atento. O cenário está fervendo, e as mudanças podem trazer boas surpresas para quem curte dirigir!