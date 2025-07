Onix Plus LTZ tem desconto de R$ 28,6 mil para PcD

O Chevrolet Onix Plus LTZ está de cara nova na linha 2026! A montadora resolveu fazer um redesign ousado na parte da frente, enquanto as laterais e a traseira mantiveram suas características já conhecidas. Para quem tá pensando em trocar de carro, vale dar uma olhada nas condições incríveis que a Chevrolet tá oferecendo. Durante todo o mês de julho, a versão LTZ vem com descontos especiais para pessoas com deficiência (PcD), permitindo a compra com isenção de impostos.

Normalmente, o Onix Plus LTZ 1.0 Turbo automático custa R$ 130.940. No entanto, para as pessoas que se enquadram no programa PcD, o preço cai para R$ 102.290. Isso significa um desconto de R$ 28.650! Essa informação foi confirmada pelo portal da Fipe Carros junto à Chevrolet, então dá pra confiar.

Se você tá pensando em aproveitar essa oportunidade, é só correr até uma concessionária Chevrolet próxima. Você pode conferir se sua condição médica se encaixa nos requisitos, ver quais documentos são necessários e entender todo o processo de compra, incluindo prazos e formas de pagamento.

Segundo a Fenabrave, entre janeiro e junho de 2025, o Chevrolet Onix Plus alcançou 21.560 emplacamentos. E não é que ele tá firme na briga? O Toyota Corolla liderou esse segmento com 18.399 vendas, seguido pelo Volkswagen Virtus e o Fiat Cronos, que também foram bem no mercado.

Agora, sobre o que vem debaixo do capô: o Chevrolet Onix Plus LTZ vem equipado com direção elétrica progressiva, ar-condicionado e seis airbags. Sem contar os freios ABS com EBD e um sistema de assistência de frenagem de urgência que faz a diferença em momentos críticos. Quem já passou por um trânsito descomplicado com controle de tração e estabilidade sabe como isso é importante!

Os faróis são Full-LED, iluminando bem as estradas, e o interior conta com bancos revestidos em tecido e couro. A central multimídia de 11” com câmera de ré também não deixa a desejar, trazendo conforto e tecnologia para o seu dia a dia. Ah, e quem gosta de música vai se divertir com o sistema de som de 6 alto-falantes.

Sobre o motor, o Onix vem com um 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele teve uma leve perda de potência, com 115 cv, mas ainda mantém um torque de respeito: 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Pra quem já teve que trocar de marcha num engarrafamento, sabe como é prático ter um câmbio automático de seis marchas para aliviar o stress.

Recentemente, a Chevrolet também atualizou a correia dentada, que agora está mais resistente a problemas de manutenção. Essa pequena mudança promete aumentar a durabilidade e evitar dores de cabeça para os motoristas.

Se você se interessa pelo Onix Plus LTZ e as condições para PcD, confere os detalhes na tabela abaixo:

Chevrolet Onix Plus LTZ para PcD em julho de 2025:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos LTZ 1.0 Turbo AT R$ 130.940,00 R$ 102.290,00 R$ 28.650,00

Com tantas novidades e uma oferta incrível, vale a pena ficar de olho no Chevrolet Onix Plus LTZ. Você pode até sonhar com aquela viagem de fim de semana, aproveitando cada detalhe do carro!