Protagonistas enfrentam abandono e maternidade precoce em três gerações

A TV Globo começou as gravações de sua nova novela das nove, intitulada "Três Graças", que está prevista para ser exibida a partir do dia 20 de outubro. A novela é escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A trama se passa em uma comunidade fictícia na cidade de São Paulo e promete uma mistura de drama, suspense e elementos de tragicomédia.

Recentemente, uma parte da equipe e do elenco se deslocou para a capital paulista para filmar as primeiras cenas. O bairro escolhido para as gravações foi a Brasilândia, localizado na zona norte da cidade, conhecido por sua diversidade cultural e paisagem urbana.

Cerca de 90 profissionais, juntamente com 30 figurantes locais, participaram das filmagens em São Paulo. Além da Brasilândia, outros bairros da cidade, como Aclimação, Bela Vista, Freguesia do Ó, Pirituba e Pinheiros, também servirão como locações.

Luiz Henrique Rios, diretor artístico da novela, explicou a importância de filmar em locais que inspiram a narrativa. Para ele, mostrar o dia a dia das pessoas na cidade enriquece a história. Ele destacou que a produção busca retratar a comunidade da Brasilândia de forma autêntica, misturando a realidade com a ficção.

A história de "Três Graças" acompanha Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte. Gerluce é uma jovem que enfrenta a maternidade precoce, assim como sua mãe, Lígia, vivida por Dira Paes. O ciclo se repete quando a filha de Gerluce, Joélly, interpretada por Alana Cabral, descobre que também está grávida ainda jovem. A trama se concentra nos desafios de Gerluce para quebrar padrões familiares e incentivar Joélly a seguir seus próprios sonhos.

Sophie Charlotte comentou sobre a experiência de gravar na Brasilândia, ressaltando a inspiração que encontrou nas interações com as pessoas da comunidade. Alana Cabral, apesar de sua pouca idade, já possui experiência em outros projetos e chega à faixa das nove com grande expectativa.

A novela também se destacará pela sua estética vibrante e uma linguagem não convencional. Luiz Henrique Rios enfatizou que a interpretação dos personagens não será completamente naturalista, buscando transmitir uma emoção intensa ao público, com muitas cores e energia.

Após as gravações em São Paulo, a produção se mudará para os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde será criada uma cidade cenográfica inspirada nas locações reais.

"Três Graças" contará com uma série de 179 capítulos e um elenco variado, que inclui nomes como Romulo Estrela, Marcos Palmeira, Paulo Mendes, Luiza Rosa, Andréia Horta, Pedro Novaes, Gabriela Loran, Miguel Falabella, entre outros.

Informações importantes: